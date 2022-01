Rriten rastet me Covid, Hungaria drejt dozës së katërt të vaksinës

Shpërndaje







19:09 13/01/2022

Rritja e rasteve me Covid ka detyruar shumë vende që të vendosin masa shtrënguese në përpjekje për të përhapjen.

Por Hungaria po mendon për një dozë të katërt vaksine, si një masë parandaluese për infektimin e qytetarëve. Gergely Gulyas, shefi i kabinetit të kryeministrit Viktor Orban, tha se qeveria po e mendon këtë masë.

“Çdokush mund të marrë një vaksinë të katërt kundër Covid-19 bazuar në një konsultë me një mjek,” tha Gulyas në një konferencë shtypi të enjten. Po ashtu ai u shpreh se qeveria do të nxjerrë një dekret në lidhje me këtë.

Gulyas tha gjithashtu se për shkak të përhapjes “të shpejtë” të variantit Omicron në vend, qeveria pret një rritje të rasteve të Covid-19 në javët e ardhshme.

Qeveria hungareze ka vendosur gjithashtu të shkurtojë periudhën e karantinës nga 10 ditë në shtatë ditë./tvklan.al