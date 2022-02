Rriten rastet me Covid në Olimpiadën e Dimrit

21:34 01/02/2022

Vendosen masa ekstreme për sigurinë shëndetësore

Teste ditore PCR, dezinfektim pa ndërprerje, pas portave të mbyllura dhe me ndarës transparentë në thuajse çdo ambient. Këto janë vetëm disa skena të zakonshme në fshatin olimpik që është izoluar nga pjesa tjetër e Kinës.

Duke jetuar në një botë paralele larg publikut të gjerë, të gjithë pjesëmarrësit olimpikë, mediat dhe stafi i përfshirë, në kryeqytetin kinez duhet të testohen për Covid-19 në çdo lëvizje. Ka kontrolle të vazhdueshme për sigurinë shëndetësore.

Një robot spërkat dezinfektues gjatë gjithë kohës dhe dritaret e autobusëve dhe makinave olimpike nuk lejohen të hapen për të minimizuar rreziqet e infeksionit. E megjithatë Komiteti Organizativ i Lojërave Olimpike Dimërore të Pekinit 2022 ka raportuar 200 raste me Covid që nga 23 Janari midis sportistëve të ardhur në Kinë dhe stafit që gjendej në fshatin olimpik.

Edhe pse thuhet se situata është e kontrollueshme zbulimi i rasteve pozitive është në rritje.

Ndryshe nga shumë vende që kërkojnë të jetojnë me Covid-19, Kina është izoluar me një politikë të tolerancës zero, duke mbyllur kufirin e vendit për ardhjet shtetasve të huaj. Të gjithë pjesëmarrësit e Olimpiadës po mbërrijnë me avionë të veçantë charter. Lojërat Olimpike të Dimrit do të zhvillohen nga 4 deri më 20 Shkurt.

