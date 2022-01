Rriten riinfektimet me Covid në Maqedoninë e Veriut

22:41 29/01/2022

1.153 raste brenda një jave

Në Maqedoninë e Veriut për konform statistikës së të premtes shënohën 17.182 raste aktive me COVID-19, pjesa më e madhe në Shkup 8.755, kurse më pas renditet Manastiri me 1.266 raste aktive.

Të dhënat e ISHP-së thonë se 90% e rasteve janë me variantin Omicron kurse me 10% bëhet fjalë për variantin Delta.

Nga e hëna deri të premten në Maqedoninë e Veriut nga 26.636 testime të kryera janë shënuar 8.847 infektime të reja.

Në rritje është edhe numri i riinfektimeve që kësaj jave ka mbërritur në 1.153.

Gjatë kësaj periudhe regjistrohen edhe 120 viktima, 26 prej të cilëve tërësisht të vaksinuar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, shifrat e viktimave nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut duken të larta për shkak se, sipas meteodologjisë së evidentimit, secili pacient që ka ndërruar jetë, kurse ka rezultuar pozitiv, regjistrohet si viktimë nga koronavirusi.

Autoritetet e shëndetësisë në vend thonë se vala e pandemisë po qetësohet dhe se nuk ka nevojë për masa shtrënguese. Kjo konfirmohet edhe nga raporti i MSH-së ku brenda pesë ditëve shënohen 12.091 pacientë të shëruar nga COVID-19.

Përkundër shifrave në rritje të infektimeve me llojin Omicron, nga 1 Shkurti nxënësit kthehen nëpër shkolla me mësim me prezencë fizike. Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar skriningje nëpër shkolla dhe konform rezultateve do të merren masa adekuate.

Pushimi dimëror për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore në Maqedoninë e Veriut, për shkak të situatës epidemiologjike, është prolonguar për dy javë.

Klan Maqedonia