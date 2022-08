Rriten temperaturat në fundjavë

11:56 26/08/2022

Tirana pasditeve do të ketë reshje të pakta dhe do zgjasin vetëm pak minuta

Pas disa ditëve me vranësira dhe reshje, fundjava pritet të ketë kushte atmosferike më të qëndrueshme.

Kryeqyteti pavarësisht temperaturave që kanë pësuar rritje, rrezikon të ketë disa momente me reshje.

Sipas sinoptikanëve, temperaturat do të rriten me disa gradë dhe koha do të jetë e përshtatshme për pushuesit që kanë zgjedhur bregdetin.

Ditët e fundit të Gushtit dhe fillimi i Shtatorit do të jetë me mot të qëndrueshëm dhe me temperatura më të larta se kjo javë që po mbyllet.

