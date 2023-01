Rriten tensionet Turqi-Suedi

Shpërndaje







10:19 30/01/2023

Presidenti turk ka deklaruar se Finlanda mund të pranohet në aleancë para Suedisë duke rritur edhe më shume tensionet

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka dërguar sinjale pozitive për Finlandën që vendi nordik të bashkohet me NATO-n, duke bllokuar edhe njëherë anëtarësimin e Suedisë në aleancën ushtarake.

Ai kritikoi refuzimin e Suedisë për të ekstraduar dhjetëra njerëz të dyshuar të lidhur me grupet militante kurde dhe kritikë të tjerë të qeverisë së tij. Komentet e tij vijnë disa ditë pasi Turqia pezulloi bisedimet për të pranuar dy vendet nordike si anëtarë.

Regep Tayyip Erdogan, Presidenti i Turqisë: Nëse është e nevojshme, ne mund të japim një mesazh tjetër për Finlandën. Dhe kur të japim këtë mesazh të ndryshëm në lidhje me Finlandën, Suedia do të tronditet. Por vetëm nëse Finlanda nuk bën të njëjtin gabim. Nëse absolutisht Suedia dëshiron të bashkohet me NATO-n, do të duhet t’i kthejë këta terroristë tek ne.

Mesazhi i kreut turk vjen mes tensioneve në rritje të nxitura edhe nga një seri protestash në Stokholm, gjatë së cilës u dogj një kopje e Kuranit. Zyrtarët suedezë kanë dënuar protestat, por kanë mbrojtur ligjet e vendit për lirinë e fjalës.

Në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës, Suedia dhe Finlanda aplikuan për t’u bashkuar me NATO-n vitin e kaluar, duke i dhënë fund dekadave të mos-angazhimit të tyre ushtarak. Aplikimi i tyre duhet të miratohet unanimisht nga të gjithë anëtarët aktualë të NATO-s, por Turqia dhe Hungaria nuk kanë arritur të ratifikojnë ofertat e tyre.

Suedia ka një diasporë kurde më të madhe se Finlanda, dhe bisedimet e saj me Ankaranë për anëtarësimin në NATO kanë qenë të mbushura me tensione. Turqia i ka bërë thirrje Suedisë që të distancohet nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit (PKK), e cila konsiderohet si një grup terrorist nga Turqia, SHBA dhe BE.

Si përgjigje, Suedia miratoi një amendament kushtetues i cili i lejon asaj të krijojë ligje më të ashpra anti-terror të kërkuara nga Turqia. Si Suedia ashtu edhe Finlanda kanë hequr gjithashtu ndalimet për shitjen e pajisjeve ushtarake në Turqi, të vendosura pas ndërhyrjes ushtarake të Ankarasë në Siri në vitin 2019.

Klan News