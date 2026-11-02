Ekonomia shqiptare po rritet në besim. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, treguesi i Ndjesisë Ekonomike shënoi një rritje prej 0.4 pikësh në muajin tetor, duke qëndruar plot 8 pikë mbi mesataren e tij historike.
Ky përmirësim udhëhiqet kryesisht nga sektori i industrisë dhe i shërbimeve. Besimi në industri u rrit me 2.5 pikë përqindje, i ndihmuar nga prodhimi aktual.
Ndërsa sektori i shërbimeve shënoi një ecuri edhe më pozitive, me një rritje prej 3.2 pikësh, të mbështetur nga kërkesa e lartë e klientëve.
Nga ana tjetër, jo çdo sektor ka ecur në të njëjtin ritëm. Ndërtimi dhe tregtia reflektuan ulje të besimit gjatë muajit tetor, të ndikuara nga rënia e kontratave porositëse dhe e shitjeve aktuale.
Megjithatë, të dy këta sektorë vijojnë të mbeten mbi mesataren e tyre afatgjatë.
Më optimistë duken edhe vetë konsumatorët. Besimi i tyre u rrit me 1.1 pikë përqindje në tetor, falë vlerësimeve më të mira për blerjet e mëdha dhe përmirësimit të gjendjes financiare.
Lajmi i mirë për të gjithë është se pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen vijojnë të shënojnë ulje, duke dhënë sinjale për një qetësim të tregut.
/tvklan.al