Rritet çmimi i naftës dhe benzinës

16:48 23/08/2022

Bordi i Transparencës lë të pandryshuar çmimin e gazit

Çmimi i naftës në Shqipëri ka pësuar sërish rritje. Bordi i Transparencës ka vendosur që nafta në treg të shitet me 239 lekë, nga 221 lekë që është shitur deri ditën e sotme.

Ndërkohë që rritje ka pësuar çmimi i benzinës, nga 202 lekë do të shitet me 205 lekë. Kurse çmimi i gazit do të mbetet i pandryshuar dhe do të vijojë të shitet 78 lekë/litri.

Klan News