Rritet çmimi i naftës

Shpërndaje







14:29 02/12/2022

Vendimet e Bordit të Transparencës në datë 2 Dhjetor 2022 kanë ndryshime të çmimit nga ai i përcaktuar në mbledhjen e fundit.

Nafta do shitet me 8 Lekë më shumë, teksa 1 litër do të shitet me 214 Lekë, nga 206 Lekë që ishte deri më tani.

Ndërsa benzina në vendimin e bordit është ngritur me 4 Lekë. Nga 191 Lekë/ litër do të tregtohet me 195 Lekë/litër. I vetmi çmim i pandryshuar mbetet ai i gazit, që prej disa ditësh është 71 Lekë/litër.

Çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 121 lekë/litër.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi në datë 2 Dhjetor, ora 18.00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes./tvklan.al