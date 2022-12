Rriten çmimet e karburanteve

16:14 14/12/2022

Bordi i Transparencës ka vendosur sot çmimet e reja të shitjes së karburanteve.

Sipas vendimit më të fundit, 1 litër naftë do të shitet me 202 Lekë për Litër, duke u rritur kështu me 6 Lekë për litër nga 196 Lekë për litër që ishte më parë. Ndërsa 1 litër benzinë shitet me 178 Lekë nga 175 që ishte më parë. Çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 109 Lekë/litër duke pësuar një rritje me 7 Lekë.

Po ashtu, çmimi i gazit të lëngshëm për automjete është rritur, 1 litër e të cilit do vijojë të tregtohet për jo më shumë se 71 Lekë nga 69 Lekë që ishte më përpara.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot në orën 18:00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes./tvklan.al