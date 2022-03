Foto ilustruese



Rritet çmimi i naftës edhe në Maqedoninë e Veriut

16:33 22/03/2022

Komisioni Rregullator vendosi çmimet e reja

Edhe në Maqedoninë e Veriut, Komisionin Rregullator për Energjetikën vendosi sot për rritjen e çmimit të naftës, ndërkohë që ai i benzinës shënoi ulje.

Sipas vendimit të Komisionit, Benzina do të shitet me 1.28 Euro për litër, ndërsa nafta me 1.25 Euro për litër.

Të gjitha këto ndryshime duhet të aplikohen nga pikat e shpërndarjes me pakicë pas mesnatës së sotme.

