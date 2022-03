Rritet dhe çmimi i qumështit

14:28 08/03/2022

Hoxha: Shkak rritja e energjisë dhe drithërave. Qeveria të ndërhyjë me subvencione për fermerin dhe të ulë TVSH në 6%

Vala e rritjes së çmimeve nuk ka të ndalur. Konsumatorët po përballen edhe me shtrenjtimin e qumështit dhe nënprodukteve të tij. Sipas presidentit të Shoqatës së Industrisë së Përpunimit të Qumështit janë disa faktorë që kanë sjell këtë rritje çmimesh.

“Janë rritur të gjitha kostot e lëndës së parë ushqyese. Është rritur misri, soja, drithërat e çdo lënde tjetërushqyese. Kjo ka bërë që çmimi i qumështit në Shqipëri të jetë me kosto goxha më të lartë se sa ai që është në rajon. Në këtë kohë që flasim, qumështi ka vlera 52-55 cent dhe kjo impakton çmimin e lëndës së produktit final. Një element i rëndësishëm që ka ndikuar në kosto, është dyfishimi i çmimit të energjisë elektrike për operatorët që operojnë në industrinë e përpunimit të qumështit”.

Për të shmangur rritjen e mëtejshme të çmimeve, Industria e Përpunimit të qumështit i ka nisur dy kërkesa qeverisë për të ndërhyrë sepse sektori i blegtorisë është në një situatë shumë të vështrë.

“Kërkesa e parë ka qenë një rimbursim 10 Lekë për fermerët dhe blegtorët shqiptarë që dorëzohet në qendrat e licensuara të grumbullimit dhe përpunimit. Gjithashtu kemi kërkuar TVSH prej 6% në industrinë e përpunimit të qumështit. Të njëjtën gjë bën edhe rajoni, konkretisht Kosova me 5% dhe Maqedonia me 8%. Kjo do të bënte të mundur që mos të kishim një rritje të mëtejshme të çmimeve dhe njëkohësisht kemi kërkuar që të hiqet akciza e re e propozuar për gazin, 6 Lekë/litër e cila hyn në fuqi nga data 1 Korrik 2022”.

Produkti vendas mbulon rreth 90% të nevojave të kësaj industrie, në varësi të kërkesës së tregut vendas importi i qumështit varion nga 5-15%.

