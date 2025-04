Vendi ynë vijon të ketë fluksin më të lartë të vizitorëve përgjatë gjithë vitit kryesisht nëpërmjet rrugëve ajrore me avion, këtë e dëshmojnë edhe vetë shifrat zyrtare.

Referuar të dhënave më të fundit të INSTAT, vetëm në tremujorin e parë të vitit 2025, kanë udhëtuar me linja ajrore mbi 2 milionë pasagjerë, duke shënuar rritje me 9.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

Nga ky fluks pasagjerësh vetëm gjatë muajit Mars të këtij viti janë përpunuar mbi 751 mijë pasagjerë, nga 4,684 fluturime ajrore të ndryshme ku dominojnë kryesisht nga aeroporte si Milano, Roma, Bolonja, Venezia, Londra etj. Të dhënat e INSTAT theksojnë se në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 65.146 avionë, nga të cilët 79,5% të tyre e zë numri i mbikalimeve.

Referuar shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2025 vendin tonë e vizituan mbi 1 milionë 620 mijë turistë të huaj duke shënuar rritje me 5.9% krahasuar me 3 muajt e parë të vitit 2024.

Nga ana tjetër jo vetëm transporti i pasagjerëve ka pësuar rritje gjatë 3 muajve të parë të 2025, por edhe volumi i mallrave të tregtuara eksport dhe import me ajër shënoi vlerën e 396 toneve. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ky tregues është rritur me 2,8%.

Klan News