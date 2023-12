Rritet interesi i qytetarëve për kulturën

21:05 17/12/2023

INSTAT: 55% më shumë shfaqje në teatro

Kultura po gjen gjithmonë e më shumë hapësira dhe përqafim nga publiku. Kjo vihet re jo vetëm në sallat që po frekuentohen gjithmonë e më shumë nga artdashësit, por edhe nga të dhënave zyrtare të INSTAT.

Sipas institucionit të statistikave i cili ka publikuar të dhënat për 2022, numri i shfaqjeve të luajtura ka ardhur në rritje, po ashtu dhe numri i spektatorëve.

Më konkretisht, viti 2022 u mbyll me 286 shfaqje më shumë se 2021 apo 55.9% rritje, ndërsa në total në teatro ka patur 104. 366 spektatorë.

E thënë ndryshe, numri mesatar për shfaqje për vitin 2022 ka qenë 131 ndërsa për 2021, 74.

Ndërsa shpenzimet publike për argëtim, kulturë dhe çështje fetare, kanë qenë 10.673 milionë lekë ose 0.37 % më shumë se 2021.

Edhe për trashëgiminë historike 2022 ka qenë pozitiv, ku muzetë kanë qenë me të preferuarit dhe frekuentuarit nga vizitorët vendas me 37.3% ndërsa parqet arkeologjike kanë qenë më të prefreuar nga vizitorët e huaj me 46.5%.

Por ndërsa ky raport merr në tërësi në studim mbylljen e 2022, e sigurt është që raporti mbi kulturën për vitin 2023 do të jetë akoma më pozitiv, pasi numri i shfaqjeve dhe vizitorëve ka qenë edhe më i lartë.

