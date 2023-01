Rritet me 9 Lekë çmimi i naftës

19:23 17/01/2023

Benzina 12 Lekë më shtrenjtë, gazi nuk ndryshon

Kur po mbushej gati një muaj nga vendimi i fundit, Bordi i Transparencës ndryshoi çmimet e karburanteve në vend. Prej pasdites së kësaj të hëne në pikat e tregtimit me pakicë nafta kushton 9 lekë më shumë.

Një litër shitet tashmë me 208 lekë nga 199 që ishte më parë. Një rritje të ndjeshme prej 12 lekësh ka pësuar edhe çmimi i benzinës që do të kushtojë 189 lekë për litër nga 177 që tregtohej më parë.

Nuk ka ndryshim të çmimit të gazit të lëngshëm për automjetet që do të shitet me 71 Lekë për litër. Me 8 lekë është rritur gazoili për peshkim për të cilin është vendosur është vendosur çmimi 114 Lekë për litër.

Në njoftimin e tij, Bordi i transparencës thekson se vendimet i ka marrë sipas lëvizjeve të bursës Platts të Mesdheut për gazoilin, benzinën, si dhe faturave zyrtare të operatorëve.

Sipas tij jo çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën masë në bursën e gazoilit dhe benzinës.

Tv Klan