Rritet ndjeshëm çmimi i naftës

13:55 29/04/2022

Çmimi i karburantit në vend do të rritet sërish. Sipas njoftimit të Bordit të Transparencës, duke filluar nga ora 18:00 e ditës së sotme (29 Prill 2022), nafta do të shitet me 243 Lekë për litër.

Benzina do të shitet me 223 Lekë/litër, ndërsa gazi me 106 Lekë për litër.

Ky është çmimi më i lartë i naftës që kur është krijuar Bordi i Transparencës që kontrollon çmimet e karburanteve në vend. /tvklan.al