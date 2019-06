Rritet numri i grave duhanpirëse

Këto janë imazhe të përdorura në vitet ’30 – ’50 në paktetat e cigareve në Amerikë, ku synohej afrimi i femrave drejt konsuminit të duhanit. Madje kjo reklamohej si një arritje e pavarësisë dhe lirisë së gruas.

Me sa duket kjo mënyrë të menduari vijon edhe sot në vendin tonë, duke parë numrin e lartë të femrave duhanpirëse, me rreth 18% . Sipas sociologut Gëzim Tushi, duhanpirja është e lidhur ngushtë me mënyrën e jetesës.

Sociologu Gëzim Tushi e sheh me shqetësim rritjen e konsumimit tw duhanit kryesisht tek të rinjtë. Por cilat janë arsyet përse ata pinë cigare?

“Të duken më të mëdhenj, të kundërshtojnë prindin”, shprehet sociologu.

Klan Plus