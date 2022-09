Rritet numri i satelitëve Starlink në orbitë

08:28 06/09/2022

Së shpejti pritet të hidhen edhe 147 satelite për lidhje interneti per bizneset e qeverinë e SHBA

3259 është numri i satelitëve Starlink aktualisht në orbitë. Lëshimi i fundit prej 51 satelitëve u krye në nisje të javës nga kompania Space X nga Space Force Station në Florida. Gjatë vitit 2022 Space X e Elon Musk ka kryer 40 misione dhe kësaj here ka arritur të nisë edhe një pajisje të kompanise Spaceflight, që do të realizojë transferime të satelitëve në një orbitë më të lartë, por njëkohësisht do të testojë edhe një teknologji të re komunikimi për Boeing.

Së shpejti parashikohet që të hidhen në orbitë 147 satelitë të cilët do të jenë një projekt më vete për të ofruar lidhje internet vetëm për përdoruesit tregtare dhe qeverinë e SHBA.

Pajisja e re që u lëshua e para, në 49 minutat e para arriti një lartësi prej 310 km, ndërkohë që pozicionimi përfundimtar për misionin është 1000 km sipër Tokës.

Klan News