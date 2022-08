Rritet pasiguria energjetike në Europë

15:53 20/08/2022

Rusia do të mbyll për tri ditë gazsjellësin “Nord Stream 1”

Furnizimet me Gazin Rus për Evropën do të ndërpriten për një periudhë treditore edhe njëherë nga Gazprom. Në njoftimin e dhënë nga kompania Ruse bëhet e ditur se në datat 31 gusht deri më 2 shtator tubacioni Nord Stream 1 nuk do të funksionojë për shkaqe mirëmbajtje .

Prej disa kohësh, që pas pushtimit Rus në Ukrainë, tubacioni që sjell gaz nga Rusia ka furnizuar vendet e Bashkimit Evropian vetëm me 20% të kapacitetit.

Tensionet mes Moskës dhe Brukselit janë rritur, teksa vendet perëndimore kanë akuzuar vazhdimisht Kremlinin për përdorimin e furnizimeve me karburant si një armë politike.

Vendi i cili preket më shumë nga mungesa e furnizimit me gaz Rus është Gjermania. Për të lehtësuar krizën e energjisë, zyrtarët gjermanë u kanë bërë vazhdimisht thirrje qytetarëve që të shkurtojnë përdorimin e gazit përpara dimrit. Këtë vit, furnizuesi kryesor i Gjermanisë me gaz nuk do të jetë Rusia, por Norvegjia.

Kjo ndërprerje e furnizimit nga Gazpromi Rus pason një tjetër ndërprerje 10 ditore që ndodhi përgjatë muajit korrik.

