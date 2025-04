Filmi me regji të Edward Berger “Conclave” është në qendër të vëmendjes pas ndarjes nga jeta të Papa Françeskut.

Vdekja e Atit të Shenjtë të hënën më 21 Prill ka rikthyer interesin ndaj “Conclave”, filmit fitues të çmimit “OSCAR” dhe ka rezultuar në një rritje të numrit të shikueshmërisë.

Sipas “Luminate”, kompania e të dhënave analitike e cila gjurmon shikueshmërinë e projekteve të ndryshme, interesi ndaj “Conclave” u rrit me 283% të hënën. Një tjetër film me temën e Vatikanit, drama e Netflix-it e vitit 2019, “The Tëo Popes”, gjithashtu ngjalli interes, me shikueshmërinë që u rrit me 417% nga e diela.

Por për çfarë flet filmi Conclave?

Ky projekt kinematografik, i bazuar në librin e Robert Harris me të njëjtin emër, është një histori imagjinare e procesit me dyer të mbyllura të emërimit të një pape të ri i njohur si një konklavë.

Me pjesëmarrjen e Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgoë dhe Isabella Rossellini, shihet se si Kolegji i Kardinalëve mblidhet për të emëruar udhëheqësin e ri të kishës.

Kardinali Thomas Lawrence organizon konklavën pasi Papa i mëparshëm ndërron jetë nga një atak në zemër.

Katër kandidatë dalin si pretendentë për të qenë Papa i ardhshëm, secili përfaqëson vlera të ndryshme.

Joshua Adeyemi është një konservator; Goffredo Tedesco beson se kisha është bërë shumë progresiste; Aldo Bellini është një përparimtar nën influencën e papës së mëparshme, ndërsa Joseph Tremblay është i moderuar.

Askush nuk merr shumicën e dy të tretave të nevojshme për të marrë pozicionin, madje edhe Lawrence merr vota pavarësisht se deklaroi se nuk dëshironte të bëhej Papa i ri.

Me kalimin e ditëve, pazaret fillojnë, sekretet rreth kandidatëve zbulohen dhe aleanca të reja formohen ndërsa kardinalët zbulohet se sa egoist janë për të marrë pushtetin.

Një sulm nga një kamikaz jashtë Vatikanit e bën tradicionalistin Tedesco të thërrasë një luftë të shenjtë, ndërsa kardinali Vincent Benitez bën një fjalim nxitës për tolerancën. Ai deklaron se dhuna nuk duhet të përballet me më shumë dhunë dhe se kisha duhet të fokusohet në të ardhmen.

Pas shumë ligësish, Benitez zgjidhet si udhëheqësi i ri i kishës.

Megjithatë, pyetjet mbeten për kryepeshkopin misterioz, i cili duket se ka një problem shëndetësor të pazbuluar.

Lawrence zbulon se Papa i ndjerë ka paguar që Benitez të udhëtonte në Zvicër për një procedurë mjekësore, megjithëse Benitez përfundoi duke e anuluar atë.

Skenat e fundit të “Conclave” shfaqin Lawrence duke u përballur me Benitez për shkak të udhëtimit të tij të ndërprerë në Zvicër.

Momenti i së vërtetës: Benitez është interseksual. Një njeri është interseksual, kur ai ka tipare trupore, të cilat nuk janë të gjitha qartësisht mashkullore apo femërore. Benitez, i cili identifikohet si mashkull, vendosi të mos e vazhdonte procedurën.

“Unë jam ashtu siç më krijoi Zoti”, i thotë ai Lawrence.

Ai, i cili më parë deklaroi se “siguria është armiku i madh i unitetit”, dëgjon historinë e tij dhe tha: “Besimi ynë është një gjë e gjallë pikërisht sepse ecën dorë për dore me dyshimin. Nëse do të kishte vetëm siguri dhe jo dyshime, nuk do të kishte asnjë mister, prandaj nuk do të kishte nevojë për besim”.

Vetë Papa Françesku theu rregullin e konfidencialitetit vitin e kaluar dhe foli për procesin e zgjedhjes së Papës së pi dhe pranoi se kishte patur disa manovra.

Ai tregon se ishte “përdorur” në një përpjekje të dështuar për të bllokuar zgjedhjen e Benediktin XVI në vitin 2005, pasi kardinalët shpresonin se kjo do t’i hapte rrugën një kandidati tjetër.

Françesku tha se personalisht votoi për Benediktin sepse Kisha kishte nevojë për një “papë tranzicioni” pas papatit të gjatë të Gjon Palit II.

Në vitin 2013, Françesku doli si një kandidat surprizë, pasi u bëri përshtypje kardinalëve me një fjalim mbi nevojën e reformës së kishës.

“Conclave” është përshtatur në ekran nga një roman i vitit 2016 të Robert Harris, autori më i njohur për veprat e tij të trillimeve historike (“Fatherland”, “Archangel”, “Munich”) dhe i cili shkroi skenarët e Roman Polanski “The Ghost Ëriter” dhe “An Officer And A Spy”.

Filmi nuk bazohet në një histori të vërtetë por Harris zbuloi në një intervistë për “TIME” në 2024 se elementët e historisë ishin frymëzuar nga ngjarje të jetës reale.

Ndërkohë, filmi i vitit 2024, me regji të Edward Berger që fokusohet rreth zgjedhjes së papës së ri, është në platforma të ndryshme dhe aktualisht po transmetohet në Amazon Prime Video.

