Rritja e çmimit të karburanteve, Tabaku: Një marrëveshje mes kompanive të naftës për përfitimet e tyre

Shpërndaje







21:14 18/01/2023

Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka folur sot në një lidhje “Skype” për “Milori Live” në Klan Neës për çmimet e karburanteve në vend dhe buxhetin e vitit 2023.

Sa i takon vendimeve të nxjerra nga Bordi i Transparencës për çmimet e naftës dhe benzinës, Tabaku tha se janë rezultat i marrëveshjeve mes kompanive të naftës për përfitimet e tyre.

Ajo e quajti një hap pozitiv paketat e qeverisë në ndihmë të shtresave sociale dhe pensionistëve, duke shtuar se kjo mbështetje duhej dhënë që kur u miratua buxheti për vitin 2023.

Milori: Pas një muaji Bordi i Transparencës vendosi rritjen e çmimit të naftës dhe benzinës, ndoqa disa media ndërkombëtare dhe më pas ato vendase për ekonominë dhe kuptova që në bursë është çmimi më i ulët që prej një viti. Përse në Shqipëri rritet çmimi, ju mund ta trajtoni dhe politikisht por a ka një llogjikë ekonomike?

Jorida Tabaku: Ju jeni gazetare e vjetër se një betejë për karburantet unë e kam nisur që në vitin 2014, në momentin që taksa e qarkullimit dhe ajo u rrit me dy vite të njëpasnjëshme duke rritur çmimin në mënyrë të pakthyeshme. Në Shqipëri rritja e çmimit të karburanteve ka nisur para sulmit rus në Ukrainë, që në shtator të 2021-it. Qeveria shqiptare duhet të kishte ndërhyrë që atëherë, ky pra është elementi i dytë, marrëveshja mes operatorëve.

Nëse do kishim një treg të lirë unë besoj që situata do të ishte ndryshe. Dhe elementi që e përkeqësoi situatën ishte krijimi i Bordit, që në momentin e parë që është vendosur unë e kam cilësuar si një ndërhyrje komuniste në treg tek çmimet. Ajo që është absurde në këtë bord është se ulet ministri i Financave me kompanitë e naftës dhe nga ana tjetër ministri me ca drejtorë e kompani të ushqimeve. I kam kërkuar ministrisë të më japë informacion se kush janë marzhet e kompanive të cilat sot tregtojnë karburantet sepse ato sot kanë fitimet e tyre nga kjo rritje.

Sot një grusht kompanish të karburanteve janë duke përfituar nga kjo situatë sepse po i përcaktojnë vetë çmimet dhe marzhet e fitimeve. Unë nuk kam pasur mundësi që ministria të më vendosë në dispozicion këto marzhe edhe pse e kam kërkuar disa herë. Ka një ligj që nuk është fare transparent dhe një bord që nuk reflekton as tendencat e tregut në rajon. Është një marrëveshje mes kompanive për ta rritur çmimin.

Mirela Milori: Ju thatë që për buxhetin e vitit 2023 në Parlament se shtresat në nevojë nuk do të mbulohen aq mirë por u fillua me një pako të madhe që nuk u dha vetëm për pensionistët. Madje kryeministri ka premtuar që do ketë dhe në Prill, mendoni se kanë qenë ndihmuese?

Jorida Tabaku: Së pari është një hap drejt njohjes së problemit, po njihet që ekziston inflacioni. Nëse deri dje e mohonte dhe thoshte që s’ka nevojë për paketa, qeveria më në fund e njohu që shtresa sociale dhe pensionistët të mbështeten sepse inflacioni që ka shkuar deri në 30% i prek.

Është një hap pozitiv. Për mua do kishte qenë normale të them që shumë mirë që po e bën por duheshin ndryshime buxhetore jo në mëshirë të qeverisë. Sa herë që afrojnë zgjedhjet, qeveria përdor këto mënyra. U miratua buxheti ndërsa paketat u dhanë më pas./tvklan.al