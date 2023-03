Rritja e pagave, Berisha: Rama, mashtrues. Objektiv i PD, dyfishimi

Shpërndaje







15:43 20/03/2023

“Aktivisti, mjet terrori i Ramës. Do ndërmarrim hapa ligjorë”

Pas premtimeve të Kryeministrit për rritjen e pagave, Sali Berisha tha se fshihen qëllime elektorale të Edi Ramës. Nga selia blu, kreu i Partisë Demokratike akuzoi kundërshtarin e tij politik për shkelje të Kushtetutës dhe Kodit Elektoral.

“Ai që bën një akt të turpshëm është një kriminel elektoral, një bandit i vërtetë, një mashtrues ordiner. Thirrja e tij për rritjen e rrogave të ulëta është një demagogji, pasi ajo nuk bëhet me vullnet, ajo është një thirrje thjesht propagandistike. Rritjet e rrogave, në asnjë vend të lirë, nuk bëhen para zgjedhjeve, para votimit të qytetarëve”.

Dyfishimi i pagave të ulëta premtoi se do të jetë akti i parë që do të ndërmarrë, duke paralajmëruar dërgimin e një ligji në kuvend.

“Garantoj qytetarët se jo dyfishimi i rrogave, por trefishimi do jetë objektiv numër një i qeverisjes së PD. PD do depozitojë në parlament ligjin për dyfishimin e rrogave të ulëta si akt i parë. Ky ligj do jetë i detyrueshëm për çdo institucion të këtij vendi, për çdo sipërmarrje të këtij vendi.”

Kreu i demokratëve i bëri thirrje punonjësve të administratës të mos bëhen pjesë e asaj që ai e cilësoi megakrim elektoral përmes përdorimit të aplikacionit “Aktivisti”.

“Aktivisti është një aplikacion i dënueshëm në ligjin kombëtar, sepse është dëshmi flagrante e shndërrimit të narkoshtetit të Edi Ramës në një narkoshtet elektoral. Ai është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar sepse shkel rregullat themelore të rrjeteve sociale, sepse po përdoret si një mjet terrori mbi qytetarët shqiptarë, mbi zgjedhësit shqiptarë.”

Berisha tha se Partia Demokratike do të ndërmarrë të gjithë hapat ligjore brenda dhe jashtë vendit, ndaj përdorimit të këtij aplikacioni, që e cilësoi instrument terrori ndaj shqiptarëve në zgjedhje.

Tv Klan