Rritja e pagave për Prillin dhe Majin do merret në Qershor

Shpërndaje







15:44 07/06/2023

Qeveria shfuqizon Bordin e Transparencës për karburantet

Të gjithë punonjësit e sektorit publik, përfshirë dhe zyrtarët e lartë, që përfitojnë nga ndryshimi i pagave, të miratuara nga parlamenti do ta marrin shtesën, si për muajin Prill, ashtu dhe muajin Maj, brenda muajit Qershor.

“Pagat do të rriten me 2 shkallë, ku shkalla e parë do të aplikohet gjatë këtij muaji, pra shtesat do të jepen gjatë këtij muaji, si për muajin Prill dhe për muajin Maj, ndërsa shkalla e dytë e rritjes do të bëhet gjatë vitit të ardhshëm.”

Në mbledhjen e radhës, qeveria ka vendosur të shfuqizojë pas afro 1 viti dhe Bordin e Transparencës për hidrokarburet, i ngritur me akt normative.

“Bazuar dhe në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila la në fuqi Bordin e Hidrokarbureve, ne vendosëm për shfuqizimin e Bordit të Hidrokarbureve.”

Keshilli i Ministrave ka nxjerrë një akt normative edhe për të lehtësuar eksportuesit që janë goditur nga zhvlerësimi i Euros për të mos parapaguar këstet e tatim-fitimit deri në Marsin e vitit të ardhshëm.

Tv Klan