Rritja e pagës mesatare 900 Euro, Ibrahimaj: Përllogaritje bruto

17:37 07/04/2023

Ministrja e Ekonomisë dhe Financave, Delina Ibrahimaj thotë se rritja e pagës mesatare në 900 Euro, do të jetë një pagë bruto.

Në një lidhje direkte për Klan News, ministrja Ibrahimaj merr si rrogë atë të specialistit më të ulët, i cili do të ketë një rritje të përshkallëzuar.

Pyetje: Flasim për një përllogaritje bruto apo neto sepse ne si shoqëri jemi mësuar që të bëjmë përllogari për atë që fusim në xhep? Si e keni bërë ju këtë përllogaritje?

Delina Ibrahimaj: Flasim për një përllogaritje bruto sepse edhe shpenzimet e qeverisë bëhen në bruto, pra edhe niveli i rritjes së shpenzimeve që do të vijë i shoqëruar me rritjet e pagave, është në nivel bruto.

Pyetje: Po të përllogarisim një rrogë mësuesi ose mjeku, mund ta zgjidhni ju. Me sa për qind është rritja?

Delina Ibrahimaj: Unë do të marr si shembull rogën e specialistit më të ulët, i cili sot merr një pagë prej 49 mijë e 700 Lekësh bruto gjithmonë, ne kemi parashikuar një rritje të shkallëzuar, ku viti i parë do të ketë një rritje prej 41 për qind dhe viti i dytë do të ketë një rritje prej 16 për qind, duke çuar në total rritjen, nga paga aktuale deri në pagën që do të jetë në 2025 në një nivel prej 31 mië e 800 Lekësh. Në vitin e parë, paga prej 49 mijë e 700 do të bëhet, 70 mijë e 250 Lekë dhe në vitin e dytë do të bëhet 81 mijë e 500 Lekë./tvklan.al