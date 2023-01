Rritja e vlerës së futbollistëve

13:40 02/01/2023

Te Nottingham kushtojnë 233 milionë Euro më shumë

Viti 2022 i ka shtuar vlerën disa ekipeve. Nottingham Forest që u rikthye në Premier League pas gati çerek shekulli me blerjet e bëra, por edhe rritja e kartonit të lojtarëve ka patur përmirësimin më të dukshëm. 233 milionë Euro më shumë vlen skuadra angleze sipas faqes Transfermarkt.com.

Pas Nottingham është një tjetër ekip i Premier League, Newcastle. 226 milionë Euro më shumë kushton grupi i futbollistëve në krahasim me vitin 2021.

Podiumi plotësohet me Barcelona që vlen 204 milionë më shumë. Në dhjetë të parët gjysma janë klube nga Premier League. Nga Bundesliga 1 është Bayern Munchen, nga Serie A më shumë rritje ka patur Milan. Ligue 1 përfaqësohet me Rennes dhe Eredivise me PSV Eindhoven.

Tv Klan