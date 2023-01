Rritja me 15% në 2022-in, Çuçi: Mbështetja financiare për Punonjësit e Policisë do të vijojë

11:56 11/01/2023

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi prezantoi sot në një konferencë për shtyp arritjet përgjatë vitit 2022 dhe objektivat për vitin 2023.

Çuçi theksoi se paga e punonjësve të Policisë së Shtetit u rrit me 15% gjatë 2022-it, duke shtuar se mbështetja financiare do të vijojë.

“Punonjësit e Policisë së Shtetit meritojnë një pagë gjithmonë e më të mirë sepse janë në përballje direkte me krimin”-nënvizoi ministri.

Bledi Çuçi: Pjesa më e rëndësishmje e një dosjes openale është në fiksimin e provave dhe këtu rolin kryesor e ka policiea shkencore dhe ne siguruam financimin për ngritjen e një godine të re për policinë shkencore dhe pasi ta mbarojmë godinën, me partnerët tanë të Britanisë së Madhe kemi rreth 4 milionë paund që t’i pajisim me mjetet më të fundit.

Besoj unë ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe që do ndryshojë ndjeshëm fiksimin dhe momentin procedurial të provave në ngjarje. Kam dëshirë të ndaj një arritje tjetër, po me partnerët britanikë ne kemi arritur një database me 11 mijë mostra AND-sh të fiksuara për të rritur zbulueshmërinë e krimeve, edhe të atyre të ngelura pa autor. Ka qenë një vit i mbarë edhe për policinë shkencore.

Bashkëpunimi policor ndërkombëtar me vendet partnere të Bashkimit Evropian, 20 operacione të përbashkëta gjatë vitit 2022. Sigurisht, rritja e besimit të partnerëve në punën e Policisë së Shtetit është një moment shumë i rëndësishëm kundër Krimit të Organizuar.

2022 në këtë drejtim ka qenë një vit shumë i mirë sepse kemi pasur 20 skuadra të përbashkëta hetimore. Do e vazhdojmë këtë bashkëpunim gjatë 2023-it, kemi rritur dhe numrin e shteteve me agjencitë e të cilave operojmë.

Gjithashtu në këtë fushë, është për t’u theksuar se Ministria e Brendshme me Europolin ka bërë të mundur që SPAK, BKH dhe Drejtoria e Doganave të kenë akses në databazat kriminale të Europolit. Keto janë momente shumë të mira që demonstrojnë besimin që kanë partnerët tane te agjencitë tona ligjzbatuese. Ky besim ka bërë të mundur që të rrisim prezencën tonë në Europol, duke shtuar një officer tjetër.

Gjatë vitit 2022, ne kemi shtuar investimet në polici duke u fokusuar drejt teknologjisë. Në 2023 do kemi një bum investimesh në teknologji, e kushtëzuar dhe nga sulmi kibernetik nga agresorët iranianë.

Me të gjithë financimet që i kemi të premtuara nga partnerët tonë në fushën e teknologjisë, gjatë vitit 2023 si reagim ndaj sulmit kibernetik po punojmë për ngritjen e një Agjencie Kombëtare për Mbrojtjen Kibernetike, do ketë dhe një sektor në Ministri.

Kjo mbetet gjithmonë një sidë, që e kalon gjithë bota por me masat që kemi marrë besoj se në përfundim të ngritjes së kësaj Agjencie me sokët sektorialë në agjenci që kanë informacion të rëndësishëm do jemi më të mirët në rajon për mbrojtjen kibernetike.

Një aspekt i rëndësishëm mbetet trajtimi i punonjësve të policisë nga pikëpamja financiare. Gjatë 2022 e kemi rritur pagën me 15%, pa folur për paketat që kemi dhënë në vijim për amortizimin e efekteve të inflacionit prej luftës në Ukrainë.

Kjo do vazhdojë akoma sepse punonjësit e Policisë së Shtetit meritojnë një pagë gjithmonë e më të mirë sepse janë në përballje direkte me krimin.

Këto ishin disa nga arritjet në 2022-it dhe qëllimet për 2023.

Policia Kriminale, Çuçi: Drejtori të posaçme për narkotikët, krimin e organizuar dhe krimet e rënda

Gjatë prezantimit të arritjeve për vitin 2022 dhe objektivave për vitin 2023, Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi u ndal tek një ndër reformat më të rëndësishme sipas tij në Policinë e Shtetit, që ka të bëjë me Policinë Kriminale. Çuçi tha se kjo reformë tashmë është jetësuar dhe se përveç lehtësimit të kësaj strukture nga krime të konsideruar si më të lehta, Policia Kriminale do të ketë tashmë drejtori të veçanta që do të merren me narkotikët, me krimet e organizuara dhe krimet e rënda.

“2022 ka qenë një vit i mbushur me sfida dhe pjesa kryesore që ka mbuluar Ministria e Brendshme në 2022 lidhet me funksionimin e Policisë së Shtetit, që është pjesa më e madhe e punës së kësaj ministrie. Mendoj që kem i bërë një hap shumë të rëndësishëm në reformimin e Policisë së Shtetit. Në fund të vitit 2022 dhe fillimit të 2023 kemi arritur të fillojmë jetësimin e një prej reformave më të rëndësishme, asaj Kriminale. Me qëllim që jo vetëm të rrisim eficencën, por për t’i dhënë një identitet më të plotë kësaj policie, si pjesa kryesore që lidhet me luftën kundër krimit në Shqipëri. Ky organizmin, pas një pune kolosale që kemi bërë, me përfshirjen e ekspertëve vendas, ekspertëve më të mirë brenda trupës së policisë, të ministrisë së Brendshme, por dhe ekspertizës të marrë nga vendet tona partnere. Gjatë vitit 2022 jam shumë i kënaqur që më në fund kemi arritur të bëjnë ristrukturim, ta ndajmë dhe ta lehtësojmë punën e Policisë Kriminale, në atë që quhen në krimet në volum, apo krimet më të lehta në thonjëza dhe duke u fokusuar tek krimet që lidhen me narkotikët, krimin e organizuar, vrasjet, etj. Kjo është një reformë që ka qenë gjithmonë e rekomanduar nga partnerët tanë”.

“Duke filluar nga fillimi i këtij viti do të riorganizohet brenda vetes së saj dhe do të shkëputet nga zinxhiri komandues i policisë kriminale, krimet në volum, krimet e lehta, duke i konsideruar më shumë si krime që kanë të bëjnë me sigurinë publike dhe me rendin sesa me pjesën e kriminalitetit në Shqipëri dhe duke u fokusuar te kjo kategori krimesh ashtu siç janë dhe modelet në vendet perëndimore. Kemi bërë strukturën e re. Kemi filluar nga qendra, sepse duhet të ndajmë pjesën dhe gjatë 2023 do të vijojmë jetësimin edhe në nivel vendor, duke e shtrirë vertikalitetin sipas zinxhirit të komandës. Kemi krijuar një drejtori të veçantë që do të merret me narkotikët, një drejtori të veçantë që do merret me krimet e organizuara dhe padiskutim me një strukturë të veçantë me krimet e rënda. Ky ristrukturim besoj që do të japë një shtysë shumë të madhe dhe shumë shpejt do të shohim edhe frytet e mënyrës së organizimit të ri, kryesisht kundër krimit të organizuar, drogave, trafikut njerëz dhe bandave të strukturuar që gjithmonë e më tepër kanë marrë vëmendje jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën për t’u adresuar sa më mirë”.

Çuçi: Njësi speciale për kontrollin detar dhe alpin

Gjatë prezantimit të arritjeve për vitin 2022 dhe objektivave për vitin 2023, Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi tha se qeveria ka parashikuar që këtë vit të ngrihen dy struktura, një njësi për kontrollin detar dhe një tjetër për atë alpin.

“Me funksionimin e policisë kemi mbështetur edhe zhvillimin e turizmit. Një lajm i ri që kemi parashikuar në 2023, është krijimi i një Njësie të përbashkët Speciale për kontroll detar, kemi parashikuar buxhet për pajisjet, rreth 40 motorë uji, buxhet për ata që do punësohet. Këto mjete do patrullojnë në brigjet e Shqipërisë për siguri. Në bashkëpunim me policinë austriake kemi krijuar Njësinë Speciale Alpine që është pothuajse më e mira në botë. Falë bashkëpunimit me kolegun tim austriak ne kemi trajnuar një njësi speciale alpine shqiptare që do ju vijë në ndihmë turistëve që po vizitojnë Alpet Shqiptare”.

Po ashtu, ministri u shpreh se po punohet edhe për ngritjen e një Agjencie Kombëtare për Mbrojtjen Kibernetike

“Me të gjithë financimet që i kemi të premtuara nga partnerët tanë në fushën e teknologjisë, gjatë vitit 2023 si reagim ndaj sulmit kibernetik po punojmë për ngritjen e një Agjencie Kombëtare për Mbrojtjen Kibernetike, do ketë dhe një sektor në Ministri. Kjo mbetet gjithmonë një sfidë, që e kalon gjithë bota, por me masat që kemi marrë besoj se në përfundim të ngritjes së kësaj Agjencie me sokët sektorialë në agjenci që kanë informacion të rëndësishëm do jemi më të mirët në rajon për mbrojtjen kibernetike”.

Ministri Çuçi: 2022, viti me më pak vrasje në Shqipëri

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi tha këtë të mërkurë se në vitin 2022 ka pasur vetëm 43 vrasje me dashje, duke e konsideruar si vitin më me pak vrasje në Shqipëri.

“Vrasjet me dashje gjatë 2022, 43 vrasje me dashje, një rekord. Numri, të paktën këto vitet e tranzicionit, me kompetencë ju them se viti 2022 ka qenë viti me më pak vrasje në Shqipëri. 107 ishte në kohën kur morëm qeverisjen. Viktima nga vrasje me dashje, 49 viktima, krahasuar me 104 në vitin 2013. Vjedhje me armë 11, 96 në 2013-ën. Nuk është për të parë anën e mirë në cilësinë e Ministrit të Brendshëm, por duhet të dimë nga vijmë për të shtruar rrugën para. Aksidente rrugore, 2057 në 2013, 1165 në vitin 2022, po t’i shtojmë dhe faktin se numri i automjeteve në qarkullim është shumë më i lartë, atëherë indeksi është mbresëlënës, 3 herë më pak. 745 mijë mjete në qarkullim sot, shikoni ndryshimin. Asete kriminale të konfiskuara sipas ligjit Antimafia janë me vlerë rreth 24 milionë euro”.

“Koha e reagimit të Policisë, në vitin 2016 ka qenë 25 minuta, në 2022 është 15 minuta dhe objektivi është që në 2025 ne ta çojmë në 13 minuta. E fundit lidhet me perceptimin e publikut mbi punën, sondazh domethënës që është bërë me metodologji evropiane që për fat të mirë është bërë edhe në 2013, këtu kemi një ndryshim edhe këtu si nata me ditën. Në 2013, 36% mendonin se policia po bën një punë të mirë. Në 2022, 59% kanë perceptimin që Policia po bën një punë të mirë. Besoj që në harkun e dy viteve ne do e çojmë në mesataren e BE-së për perceptimin sepse çon në adresim më të mirë të kriminalitetit”.

Deklaratat, Çuçi i bëri gjatë prezantimit të arritjeve të Ministrisë së Brendshme në 2022-n dhe objektivave për vitin 2023./tvklan.al