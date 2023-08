Rritje e numrit të turistëve nga Janari-Qershor 2023

23:11 18/08/2023

Shqipëria në vendin e tretë në botë rritjen e turizmit në krahasim me vitin 2019

Organizata Botërore e Turizmit e rendit Shqipërinë në vendin e tretë pas Katarit dhe Arabisë Saudite për rritjen e volumit të turizmit për gjashtëmujorin e parë të këtij viti në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2019.

Shqipëria me 59% rritje ëshë e para në Europë, duke lënë pas vendet e shquara ndër vite, si Turqinë që ka një rritje vetëm me 7% , Greqinë që rezulton me 9% Serbinë me 19%. Edhe ishujt Maldive kane regjistruar një rritje vetëm 9% për numrin e turistëve nga muaji Janar në muajin Qershor të këtij viti në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2019.

Ndërkaq Shqipëria është renditur e para me një rritje +80% për numrin e pasagjerëve që kanë fluturuar në aeroportin e Rinasit ne datat 9 – 15 Gusht bazuar ne shifrat e publikuara nga agjencine evropiane te fluturimeve ajrore Eurocontrol.

Për këtë statistikë të dytë e ka një koment edhe kryeministri Rama.

“Ja edhe Shqipëria turistike e para në Europë për rritjen e fluksit të fluturimeve, e pa hapur ende Aeroportin e ri Ndërkombëtar të Vlorës.

Kthesa e madhe ka kohë që ka nisur, po ky është viti fantastik i shfaqjes së saj në sytë e të gjithëve, si fakt i pamohueshëm i përpjekes së gjithanshme të gjithë këtyre viteve, duke u nisur nga vrima e fundit e kavallit”.

Në vend të dytë në këtë listë renditet Armenia, Gjeorgjia, Bosnje Hercegovina e pasuar nga Greqia. Vetëm gjatë shtatë muajve të parë të 2023 u regjistruan në aeroportin e Rinasit, 3.7 milionë, nga 2.7 milionë pasagjerë të regjistruar gjatë periudhës së njëjtë në 2022.

Në Korrik, numri i pasagjerëve u rrit me 37%

Në aeroport pritet që deri në fund të këtij muaji të mbërrijnë rreth 900,000 pasagjerë, me një rritje prej 32% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të mëparshëm.

