Rruga drejt biletës në Euro 2024

23:14 23/03/2023

Shqipëria sytë nga Praga, Çekia e Polonia tentojnë fitoren në debutim

Fati i kombëtares shqiptare drejt Euro 2024 është e lidhur ngushtë edhe me rezultatet e kundërshtarëve. Llogaritë janë të hapura me Republikën Çeke dhe Poloninë, rivalë të cilët pritet të duelojnë deri në fund për biletat drejt turneut gjerman.

Pikërisht emocionet e grupit E kualifikues nisin me një duel mes këtyre dy kombëtareve, përballje që do ketë vëmendjen dhe të stafit kuqezi. Sfida e kësaj të premte pritet të jetë tepër e ashpër në fushën e lojës. Republika Çeke dhe Polonia kanë bilanc të barabartë, 4 fitore secila, me ekipin e Lewandowski që ka fituar tre nga katër përballjet e fundit.

Kjo pritet t’i japë një shtysë të madhe përfaqësueses polake, favorite për të fituar grupin kualifikues. Çekët kanë një bilanc negativ në 7 ndeshjet e fundit, duke shënuar vetëm një fitore e një barazim, gjithsesi në shtëpi kanë treguar se janë të vështirë për t’u thyer.

Ky 90 minutësh do të jetë ai i debutimit për trajnerin e Polonisë, Fernando Santos që vjen pas eksperiencës së gjatë në stolin e Portugalisë. Vëmendja kryesore do të jetë padyshim tek sulmuesi kryesor i polakëve, Robert Lewandowski, që ka shënuar dy golat e fundit për këtë kombëtare, të dy pas minutës së 80-të.

