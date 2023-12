Rruga e Arbrit, bashkohen dy anët e tunelit të Murrizit

15:35 26/12/2023

Kryeministri Rama dhe Balluku inspektojnë punimet

Dy anët e tunelit të Murrizit janë bashkuar duke përmbushur një nga segmentet më të vështira, të projektit të Rrugës së Arbrit. Kryeministri Rama dhe ministrja Balluku inspektuan punimet, ku vlerësuan punën me ritme të përshpejtuara.

“Ishte një shenjë e mirë që u hap para se të mbarojë viti. Ishte përshpejtim.”

Ministrja Balluku tha se ky proces ka sjellë shumë sfida, duke vonuar dhe përfundimin e plotë të rrugës së Arbrit.

“Na është dashur të përballemi me shumë sfida sepse gjeologjia ka qenë totalisht e paqëndrueshme dhe volimet e gërmimit kanë qenë të mëdha. Kemi gërmuar mbi 140 mijë metër kub gërmime ndërkohë që këtu shkon në 334 mijë metër kub gërmime.”

Këto punime nuk kanë pasur asnjë kosto shtesë.

“Shifra me të cilën është nënshkruar kontrata është ajo që është edhe në ditët e sotme pavarësisht se janë thënë shumë për kosto ekstra, për kosto të fshehura.”

“Nëse ne këtë punë nuk do e kishim bërë me PPP, por me buxhet shteti këtu nuk dilej nga tuneli.”

Ky tunel ka nisur në 2018 dhe parashikohet të përfundojë në 2024.

