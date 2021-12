Rruga e pambaruar kthehet në burim aksidentesh në Dimal, banorët: Kanë lënë pusetat hapur në mes të…

21:03 24/12/2021

Emisioni “Stop” ka udhëtuar sot drejt fshatit Bistrovicë në bashkinë Dimal aty ku ndodhet dhe një kala. Fshati është rreth 12 kilometra larg qytetit të Dimalit.

Gazetarja e “Stop” ka zgjedhur që të shkojë në Bistrovicë natën, për të problematikat e kësaj rrugë. Banorët janë ankuar se rruga është burim aksidentesh, pasi janë lënë pusetat hapur dhe natën nuk duhet asgjë.

“Pas 31 vitesh, në rrugën e kalasë së Dimalit është bërë një investim për rrugën dhe për ujë të pijshëm. Shumë bukur që rruga është bërë investimin. Punimet kanë filluar në muajin Mars dhe deri tani nuk ka mbaruar akoma për një 1.7 kilometër rrugë. Do të tregoj pusetat që këta i kanë lënë më mes të rrugës, që i kanë lënë pa përfunduar se janë burim aksidenti për ne. Do të tregoj si kanë gërryer rrugën dhe nuk kanë bërë muret mbajtës. Si për tubacionet që kanë lënë ato ekzistuese që janë bllokuar. Hajde t’i shikojmë bashkë”, denoncon banori i zonës.

Ekipi i xhirimit të “Stop” kishte shkuar me një veturë, por banori tha se kjo makinë nuk mund të përshkonte këtë rrugë ndaj ai kishte njoftuar një të njohurin e tij dhe udhëtimi u bë me mjet tjetër të lartë.

Grupi i xhirimit inspektoi të gjithë rrugën me gropa dhe puseta të hapura pa kapakë. Diku është vendosur muri mbajtës, diku jo, duke rrezikuar bllokimin e rrugës.

Banorët thonë se kjo rrugë është shumë problematike, pasi në rast se ndonjë banor sëmuret dhe nëse nuk ka një makinë të lartë mund edhe të vdesë pasi nuk mund të dërgohet në spital. Një tjetër problem që del në pah është dhe koha me shira dhe banorët thonë se lëvizin në këmbë, pasi asnjë mjet nuk mund kalojë në këtë rrugë.

Po ashtu banorët ankohen se muret mbrojtës së rrugës nuk janë ndërtuar në të gjithë segmentet që ka qenë e nevojshme, por vetëm në disa pjesë. Sipas tyre muri mbrojtës ndërtuar vetëm për të mbrojtur nga rrëshqitjet e dherave banesën e një prej punonjësve të bashkisë.

Pas denoncimeve të banorëve, emisioni “Stop” iu drejtua drejtuesit teknik të punimeve dhe ky i fundit shprehet, se për 15 ditë, kjo rrugë do të përfundojë.

“Rruga tani është me parametra, me atë gjerësi, që e kemi bërë ne. Bile, e kemi zgjeruar shumë ti, në krahasim me projektin. E dyta, ajo ka ti çakëll, mbeturina, se po t’i tregoj tamam dhe me logjikë dhe do ngjishet me rrull.

Shiko, nesër ti, do vijë rruli, ajo do ngjishet, kjo që kemi hedhur në gropat. Që nesër, nesër ose pasnesër. Por nesër, nesër, pasi të ngjishet ky, do hidhet shtesa tjetër e stabilizantit. E kuptove? Shiko, është në kontratë ajo. Me këtë ritëm, që kemi filluar, se do të fillojmë me makina, me kamiona 4 akse, ne themi që shumë-shumë 10-15 ditë. Do mbarojë shumë shpejt rruga”, thotë drejtori teknik i punimeve.

Po kryeplaku i fshatit a e ka ngritur zërin për këtë problematikë? Jashar Abdurrahmani shprehet, se e ka ngritur zërin dhe rruga është në punë e sipër, por ecuria, thotë Jashari, nuk varet prej tij.

Kryeplaku: Rruga është në punë e sipër.

Gazetarja: E shikoj që është në punë e sipër, por nuk po shoh që të bëhet ndonjë punë këtu.

Kryeplaku: Nuk e kam unë në dorë…

Gazetarja: Po çfarë ke bërë ti si kryeplak? E ke ngritur ndonjë çik zërin? Je interesuar tek zyra e urbanistikës ti?

Kryeplaku: Ne aq sa mundemi, kemi folur, kemi bërë. Rruga është në punë e sipër. Po punohet!

Gazetarja: S’paske zë më duket?

Kryeplaku: Jo, ju mirë e keni xhanëm, se ju atë punë keni!

Gazetarja: Jo kjo është puna jote, kur nuk e bën ti vij unë. Do ta ngresh zërin?

Kryeplaku: Ne e kemi ngritur dhe do e ngremë!

Pas kryeplakut, i drejtohemi Bashkisë Dimal. Gentian Pali, drejtor i Urbanistikës, shprehet, se projekti ka filluar në tetor dhe mbaron në dhjetor. Sipas tij, kohëzgjatja është parashikuar 2 muaj, por ka ndodhur që aty ka filluar edhe një projekt ujësjellësi, prandaj kanë zgjatur gjërat./tvklan.al