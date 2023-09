Rruga e re dëmton varrezat, banorët e Hekalit në protestë

23:32 15/09/2023

Kërkojnë devijimin e projektit

Rruga e re që të çon drejt zonës turistike të Bylisit dëmton varrezat e fshatit. Banorët e Hekalit në Mallakastër janë ngritur sërish në protestë duke kundërshtuar projektin. Ata kërkojnë devijimin e këtij aksi ndërsa nuk do të lejojnë as zgjerimin me 1 metër të aksit.

Kjo është e disata herë që banorët e Hekalit protestojnë. Së fundmi punimet u pezulluan me dy muaj pas reagimit të banorëve.

Klan News