Rruga e Rinasit, Balluku prezanton ndërhyrjen që do t’i japë zgjidhje trafikut

Shpërndaje







12:53 05/05/2022

Ministrja Belinda Balluku shkoi vetë në rrugën e Rinasit pas protestave të banorëve si pasojë e devijimit të rrugës. Së bashku me drejtorin e ARRSH ajo prezantoi planin për një rrugë të re që do të lejojë aksesin e aeroportit.

“Rruga ka pasur një ngarkesë shumë të madhe kështu që për rreth një muaj kemi pasur ngarkesë në këtë rrugë disa herë, sidomos gjatë orëve të drekës kur ka shumë fluturime. Ndryshimi i sensit të rrugës, i cili ka qenë padyshim i përkohshëm ka ndikuar negativisht banorët e zonës të cilët kanë shkollat çerdhet apo bizneset e tyre. Kemi marrë ankesat, i kemi përpunuar dhe sot jam këtu për t’ju bërë me dije si do të funksionojë. Në krahun tonë të djathtë kemi një akses që të nxjerr direkt në Kullën e Kontrollit dhe i cili është plani yni i ARRSH për të bërë një rrugë aksesi në këtë pikë dhe të gjitha makinat që do të shkojnë për t’u parkuar në aeroport do të dalin nga kjo dalje”.

Balluku u kërkoi drejtuesve të automjeteve që i drejtohen veriut që të përdorin dy aksese të tjera, Kthesën e Kamzës dhe atë të Vorës nëse duan të lidhen me rrugën e Kombit apo me autostradën drejt Shkodrës.

“Ndërkohë ajo që dua të kërkoj nga të gjithë drejtuesit e automjeteve që i drejtohen veriut është që duhet të përdorin dy aksese të tjera për t’u lidhur me rrugën e Kombit apo me autostradën që shkon në drejtim të Shkodrës ka dy aksese të tjera, është ai i kthesës së Kamzës, është edhe ai i Vorës. Ju lutem mos e frekuentoni rrugën e Rinasit e cila sot kthehet sërish me dy korsi pasi siç thashë duhet të akomodojmë shqetësimin e banorëve të zonës, por nga ana tjetër duhet t’i japim mundësi udhëtarëve që ta aksesojnë aeroportin pa e humbur. Kështu kjo rrugë do të jetë më e lirë deri në momentin që ne do të vazhdojmë dhe do të ndërtojmë aksesin që u prezantua sot nga drejtori i ARRSH i cili është një akses i ri i cili dërgon një pjesë të mirë të trafikut direkt në aeroportin e Rinasit për t’u parkuar në parkingjet që ndodhen sot rreth këtij aeroporti ose që do të ndërtohen nga koncesionari në të ardhmen me emergjencë ashtu siç e kemi kërkuar. Gjithçka zgjidhet nëse kemi bashkëpunim me njëri tjetrin. Të gjithë automjetet që drejtohen për nga veriu ju lutem përdorni aksesin e Kthesës së Kamzës ose aksesin e Vorës”.

Ndërkohë drejtori i ARRSH, Evis Berberi tha se në mesin e muajit Korrik do të jetë gati rruga e re.

“Siç e kemi deklaruar brenda muajit korrik kemi të përfunduar aksesin e ri nga rruga, Kthesa e Kasharit-Ahmetaq me aeroportin. Pra në një periudhë maksimumi dy mujore kemi përfunduar të gjithë procedurën dhe në mesin e muajit korrik do kemi gati të gjithë rrugën e re për të lidhur aeroportin e Tiranës”, tha Berberi./tvklan.al