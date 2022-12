Rruga Porto Romano-Durrës, Rama nxjerr fotot: Në lotin 3 kanë përfunduar shtresat asfaltike

Shpërndaje







17:47 23/12/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama ka postuar në llogarinë e tij në Facebook foto nga kantieri i rrugës Porto Romano-Durrës.

Rama shkruan se në lotin 3 kanë përfunduar shtresat asfaltime dhe rruga po bëhet gati për vijëzimin përfundimtar.

“Në kantierin e rrugës Porto Romano-Durrës vijon puna, ku aktualisht në lotin 3 kanë përfunduar shtresat asfaltike dhe rruga po bëhet gati për vijëzimin përfundimtar. Ky investim me gjatësi rreth 6 km është pjesë e aksit të ri rrugor që lidh autostradën Tiranë-Durrës me zonën e Porto Romanos, një projekt i rëndësishëm që do të lehtësojë ndjeshëm trafikun dhe do të jetë në funksion të Parkut Energjitik, Portit Industrial, si dhe zonave të lira ekonomike”, shkruan kreu i qeverisë./tvklan.al