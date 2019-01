Rruga Tiranë-Durrës, ARRSH: Në fundjavë do të bëhet me një kalim

Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton se këtë fundjave do të vijojë punimet në segmentin rrugor Tiranë-Durrës me heqjen e barrierave të betonit dhe vendosjen e atyre metalike. Punimet kanë nisur që nga zona pranë tek CityPark-ut dhe deri në afërsi të koncesionarit të makinave “Ford”, njofton ARRSH.

Sipas këtij autoriteti, punimet do të realizohen brenda 2 ditëve dhe trafiku në drejtimin Durrës-Tiranë në këto segmente do të orientohet me një kalim. Ndërkohë, janë marrë masat për devijimin e trafikut me sinjalistikën e nevojshme me qëllim orientimin sa më të qartë të qytetarëve./abcnews.al