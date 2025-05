Për shkak të garës ndërkombëtare të çiklizmit Giro d’Italia 2025, që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, do të ketë bllokime të rrugëve dhe kufizime të qarkullimit më 9 dhe 10 Maj në Tiranë.

Policia njofton se nesër, në etapën e parë të garës, që nis në Durrës dhe përfundon në Tiranë, në kryeqytet do të ketë ndryshime në qarkullimin dhe parkimin e automjeteve nga ora 13:00-18:00.

Ndalohen qarkullimi dhe parkimi në rrugët nga Graceni deri në rrethrrotullimin e TEG-ut, nga TEG deri te Sanatoriumi, Rruga e Elbasanit, Bulevardi “Bajram Curri”, “Ali Shefqeti”, “Alajdin Frashëri”, “Rexhekrit”, “Muhamet Deliu”, deri në rrethrrotullimin e Freskut. Po ashtu rrugicat rreth Pallatit të Kulturës dhe rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”.

Po të enjten do të ketë disa blloqe banimi me akses të kufizuar, siç janë rrugët rreth “Papa Gjon Pali” , Pazari i Ri dhe zona “Hoxha Tahsim”, Qyteti Studenti, Ali Demi; Zona e Kodrës së Priftit nuk ka akses për të dalë nga perimetri, pas bllokimit të aksit rrugor.

Bllokime do të ketë edhe në Bllok dhe Tiranën e Re.

Ndërsa me 10 maj që përkon me etapën e dytë të garës, e cila do të zhvillohet vetëm në kryeqytet do të ketë ndalim qarkullimi dhe parkimi nga ora 10:00-18:00 në Sheshin Skenderbej dhe disa nga Bulevardet kryesore si ai “Gjergj Fishta”; “Bajram Curri”, “Zogu I”.

Zona me akses të kufizuar janë rrugët rreth “Papa Gjon Pali” dhe Rruga “Ukraina e Lirë”. Në qarqet ku zhvillohet Giro d’Italia 2025 do të angazhohen rreth 3500 efektivë të Policisë së Shtetit dhe asaj Bashkiake.

