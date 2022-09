Rrumbullaku: Emërimet në Policinë e Shtetit jo më atribut i Drejtorit të Përgjithshëm

Shpërndaje







20:40 17/09/2022

“Do të ngrihen këshilla për emërimet në polici në bazë të vlerësimit të punës të çdo efektivi”

Emërimet e Policisë së Shtetit tashmë nuk do të jenë atribut vetëm Drejtorit të Përgjithshëm. Në takimin me oficerët ndërlidhës dhe përfaqësuesit e misioneve dhe programeve që asistojnë Policinë e Shtetit, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku tha se brenda pak ditësh do të ngrihen këshillat e shqyrtimit të propozimeve për emërimin në detyrë dhe ecurinë në karrierë të çdo punonjësi policie. Këto struktura do të kenë përgjegjësi për të emëruar punonjës të Policisë në detyrë në të gjitha nivelet.

Drejtori i Përgjithshme i Policisë se Shtetit the se një nga objektivat e tij është dhe transformimi i Akademisë së Sigurisë, si edhe bashkëpunimi me partnerët. Po ashtu, Rrumbullaku theksoi se në çdo rast ku ka pasur punonjës policie që janë bërë protagonist të një ngjarjeje kriminale, do duhet të bëhet një analizë e thellë për të kuptuar edhe rolin që ka pasur drejtuesi i komisariat që i përket efektivi.

Klan News