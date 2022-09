Rrumbullaku prezanton prioritetet e tij në krye të Policisë së Shtetit

11:11 08/09/2022

Muhamet Rrumbullaku, mori sot zyrtarisht detyrën e Drejtorit të ri të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Në fjalën e tij, ai theksoi se emërimin në këtë detyrë do ta përkthejë në angazhim koherent dhe rezultate të prekshme, në nivelin e sigurisë në vend.

Ai u zotua për luftë pa kompromis ndaj të gjitha shfaqjeve të kriminalitetit, të korrupsionit, brenda dhe jashtë radhëve të Policisë, “për të garantuar integritet të lartë moral e profesional, përkushtim e përgjegjësi në drejtimin e organizatës dhe për krijimin e një klime sa më të sigurtë, që komuniteti të gëzojë lirisht pronën dhe frytet që i vijnë nga puna e ndershme”.

“Policia ka nevojë për një frymë të re, që e sjell vetëm gjenerata e re e Policisë së Shtetit, harmonizuar në kontributin dhe eksperiencën e vyer të policëve të karrierës, të cilët janë shembull dhe model për çdo brez të ri të punonjësve të Policisë. Çdo punonjës policie duhet të ndihet komod brenda organizatës, ndaj për këtë do të tentoj të zhbëj çdo ndasi apo privilegj të pamerituar, me qëllim që policimi të shihet si profesion, si karrierë, si përmbushje personale dhe si kontribut në familjen, shoqërinë dhe komunitetin tonë të madh”, tha mes të tjerash Rrumbullaku.

Kreu i policisë po ashtu renditi objektivat dhe prioritetet kryesore në drejtimin e Policisë së Shtetit:

Reformë e thellë ligjore, arsimore, funksionale e strukturore në të gjitha nivelet e organizimit të organizatës së Policisë së Shtetit. Rialokim i burimeve dhe potencialeve njerëzore, në funksion të formave, tendencave dhe shtrirjes së kriminalitetit, si:

a) Riorganizime strukturore vendore dhe qendrore, për të rritur evidencën investigative, dokumentuese dhe goditëse ndaj formave të organizuara të shfaqjes së kriminalitetit;

b) Analizë e thelluar në të gjitha nivelet e organizimit strukturor e funksional të organizatës, për të gjitha mosrealizimet e pritshmërive në luftën kundër krimit të organizuar, në të gjithë format e shfaqjes së tij;

c) Analizë e thelluar në të gjitha nivelet e strukturave mbi paligjshmëritë, abuzimin me detyrën, veprimet korruptive, implikimin e punonjësve në veprimtari kriminale, dekonspirimet e operacioneve policore, evidentimin e përgjegjësive dhe përcaktimin e masave profilaktike dhe ndëshkimore në këtë drejtim;

d) Rivlerësim i kontributeve dhe aftësive profesionale të punonjësve të Policisë, të aftë për të progresuar dhe kontribuar në rezultate konkrete;

e) Vlerësim real në lidhje me tendencën në rritje të krimit kibernetik, rishikimin e strategjisë sektoriale dhe ngritjen e strukturave në përshtatje me këto dukuri;

f) Vendosjen e inteligjencës kriminale në qendër të çdo veprimtarie policore, me synimin e vetëm, atë të dhënies prioritet hetimeve proaktive;

g) Lufta kundër krimit ekonomiko-financiar dhe pastrimit të parave;

h) Krijimi i një klime sa më pozitive dhe ambienti sa më bashkëpunues, mbi bazën e mirëbesimit me struktura ligjzbatuese në vend, organet e procedimit dhe partnerët ndërkombëtarë.

Riorganizimi dhe rritja e kapaciteteve monitoruese të territorit dhe policimit në komunitet ndaj fenomeneve të dukshme:

a) Krijimi i rrethanave dhe qasjeve të reja në aspektin monitorues të territorit, nëpërmjet prezencës pa uniformë, me qëllim rritjen e evidentimit dhe produktivitetit dokumentues ndaj fenomeneve që cenojnë sigurinë në mjedis;

b) Reduktimin e ndjeshëm të kontakteve njerëzore, nëpërmjet uljes së prezencës së shërbimeve të shtuara të menaxhimit të trafikut urban e interurban, në të gjithë territorin e vendit, dixhitalizimin e këtij shërbimi, ofrimin e pajisjeve teknologjike për evidentimin e shkelësve dhe goditjen e paligjshmërive nga të gjithë përdoruesit e rrugës;

c) Përdorimi i teknologjisë për monitorim në zonat urbane dhe jourbane, që do t’i shërbejë jo vetëm informimit, por dhe dokumentimit të veprimtarive që konsiderohen në shkelje të dispozitave ligjore administrative dhe penale;

d) Krijimi i një koncepti të qartë strategjik dhe afatgjatë në lidhje me parandalimin e krimit, organizime strukturore dhe partneriteti, duke iu referuar rrethanave, faktorëve dhe kushteve të mjedisit tonë.

Ndërtimi marrëdhënies me komunitetin, si partneri ynë kryesor në luftën kundër paligjshmërisë, në të gjitha format e shfaqjes së saj.

a) Rritja dhe forcimi i besimit reciprok polici – komunitet;

b) Hartimi i strategjive, për të bërë të mundur krijimin e një mjedisi të sigurtë për bashkëpunimin me qytetarin;

c) Përfshirja dhe bashkëpunimi me aktorë dhe faktorë të tjerë, grupe interesi, përfshirë edhe pushtetin vendor, për krijimin e një klime sigurie sa më të lartë për komunitetin;

Dhe së fundi, por jo për nga rëndësia, ndërtimi i një marrëdhënieje të hapur dhe transparente me median, si element kyç jo vetëm për realizimin e misionit të saj, informimin e publikut, por dhe si një partner me efekt përmirësues dhe korrigjues ndaj çdo veprimtarie që kryen organizata e Policisë./tvklan.al