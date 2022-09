Rrushi i thatë një “bombë” me antioksidantë, forcon kockat dhe ul rrezikun e sëmundjeve kronike

10:22 30/09/2022

Rrushi i thatë është një zëvendësues i shkëlqyer i sheqerit. Ky frut i thatë shton vetitë ushqyese në dietën tonë. Përmban plot energji, minerale dhe vitamina. Është i pasur me kalori dhe sheqer, por është i dobishëm nëse hahet me moderim. Për më tepër, rrushi i thatë mund të ndihmojë tretjen, të mbajë kockat tuaja të forta dhe rrit nivelin e hekurit. Rrushi i thatë është gjithashtu pa kolesterol dhe yndyrë, i pasur me antioksidantë dhe një burim i shkëlqyer i fibrave.

Përfitimet shëndetësore të rrushit të thatë

Dr Rohini Patil zbulon përfitimet shëndetësore të sheqerit që tregon se rrushi i thatë është një ëmbëltues më i mirë se sheqeri:

Përmirëson shikimin

Rrushi i thatë është i pasur me fitonutrientë polifenolikë si vitamina A, A-karotenoid dhe beta karoten, të cilat ndihmojnë në një shikim të fortë. Këto lëndë ushqyese mbrojnë sytë duke reduktuar veprimin e radikalit të lirë që dobëson shikimin dhe shkakton degjenerim muskulor si dhe katarakt.

Rregullon presionin e gjakut

Rrushi i thatë është ushqim me pak natrium që përmban një sasi të mirë kaliumi, i cili ndihmon në balancimin e përmbajtjes së natriumit në trupin tuaj dhe në relaksimin e enëve të gjakut. Duke qenë se rrushi i thatë është një burim i mirë i fibrave dietike antioksiduese që mund të ndryshojnë në mënyrë të favorshme biokiminë e enëve të gjakut, i bën ato të jenë më pak të ngurtësuara, gjë që nga ana tjetër mund të ulë presionin e gjakut.

Përmirëson forcën e kockave

Kalciumi i cili është i pranishëm tek rrushi i thatë ndihmon në forcimin e kockave. Rrushi i thatë përmban gjithashtu një sasi të madhe Bori i cili është i rëndësishëm për formimin e kockave. Rrush të thatë ndikon në përthithje më të mirë të lëndëve ushqyese dhe përmirëson densitetin e kockave. Përmirëson shërimin e plagëve dhe performancën njohëse.

Mbështet objektivat e humbjes së peshës

Rrushi i thatë zvogëlon dëshirat tuaja për ëmbëlsira pa ngarkuar kalori shtesë. Ky frut i thatë është i pasur me fibra, të cilat ndihmojnë trupin të ndihet i ngopur dhe ju nuk ndjeni uri. Ndihmon në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak dhe mposhtin dëshirat, gjë që mbështet humbjen e peshës

Parandalon aneminë

Elementi më thelbësor që kërkohet për formimin e qelizave të gjakut është hekuri dhe rrushi i thatë është i pasur me hekur, bakër dhe vitamina të cilat ndihmojnë në ndërtimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe marrjen e oksigjenit në të gjithë trupin. Nëse merrni rrush të thatë siç duhet me dietën tuaj daikon, mund t’ju shpëtojë nga mungesa e hekurit.

Ul rrezikun e sëmundjeve kronike

Rrushi i thatë përmban një nivel më të lartë të antioksidantëve. Antioksidantët parandalojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuara nga faktorë natyrorë si sjellja e stilit të jetesës dhe plakja. Disa nga antioksidantët më të fuqishëm në rrush të thatë njihen si fitonutrientë. Këto komponime me bazë bimore reduktojnë rrezikun e sëmundjeve kronike si diabeti, osteoporoza dhe kanceri.

Rrushi i thatë ka mjaft sheqer për t’ju siguruar energjie dhe do të ishte mirë nëse njerëzit e përfshinin atë në dietën e tyre. Është gjithashtu një opsion i shkëlqyeshëm nëse keni prishje të dhëmbëve.

Ashtu si çdo frut tjetër i thatë, ngrënia e tepërt mund të krijojë probleme dhe mund të jetë e pashëndetshëme për ju. Mos kini frikë por konsumoheni në limit. /tvklan.al