Ruanda, vend i pasigurtë për emigrantët e paligjshëm

11:48 25/04/2023

Një grup avokatësh në Gjykatën e Apelit në Londër deklaruan se dërgimi në një vend që burgos dhe vret është e gabuar

Plani i Britanisë për të dërguar emigrantë në Ruandë është i paligjshëm sepse vendi i Afrikës Lindore nuk është një vend i sigurt. Deklarata është bërë nga disa avokatë të cilët përfaqësojnë një grup azilkërkuesish në Gjykatën e Apelit në Londër. Avokatët e tyre thonë se argumenti i qeverisë britanike se Ruanda është një vend i tretë i sigurt, është i gabuar.

Raza Husain njëri prej avokatëve argumentoi në Gjykatën e Apelit në Londër se politika e “profilit të lartë dhe kontrovers” ishte e paligjshme. Ai tha se Ruanda ishte “një shtet autoritar njëpartiak” që “burgos, torturon dhe vret” kundërshtarët.

Megjithatë, avokatët që përfaqësojnë qeverinë britanike theksuan se marrëveshja e saj me Ruandën është “subjekt i një grupi të përpiktë rregullimesh monitorimi”, përfshirë nga Komisioneri i Lartë i OKB-së për Refugjatët.

Grupet e të drejtave të njeriut argumentojnë se është çnjerëzore dhe e paligjshme të dërgosh njerëz më shumë se 6,400 kilometra larg në një vend ku ata nuk duan të jetojnë. Askush nuk është dërguar ende në Ruandë sipas marrëveshjes. Në Dhjetorin e 2022, Gjykata e Lartë e Britanisë vendosi se politika e Ruandës ishte e ligjshme, por një grupi azilkërkuesish nga vende duke përfshirë Iranin, Irakun dhe Sirinë iu dha leja për të apeluar vendimin.

Qeveritë e Britanisë dhe Ruandës nënshkruan një marrëveshje një vit më parë prej 140 milionë Paund, sipas së cilës disa emigrantë që mbërrijnë në Britaninë e Madhe me varka të vogla do të dërgoheshin në Ruandë, ku do të shqyrtoheshin kërkesat e tyre për azil. Atyre që u jepej azil do të qëndronin në Ruandë në vend që të ktheheshin në Britani.

Qeveria Konservatore e Britanisë thotë se plani do të shkatërrojë bandat dhe do t’i pengojë emigrantët të bëjnë udhëtime të rrezikshme përgjatë Kanalit të La Manshit. Më shumë se 45,000 njerëz mbërritën në Britani me anije në 2022, krahasuar me 8,500 që erdhën në 2020. Përballë një numri kërkesash, më shumë se 100,000 azilkërkues po akomodohen nga qeveria në rreth 50,000 në hotele me një kosto prej 6.2 milion Paund në ditë.

Klan News