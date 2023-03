“Rubla na i morët me radhë opozitarët”, Rama: Drejtësia të provojë se nuk punon me 2 standarde

13:14 31/03/2023

“Po ç’paskeni qenë o rubla që i morët me radhë motra e me vëllezër opozitarë”, kështu e ka nisur një reagim në Twitter kryeministri i vendit Edi Rama.

Teksa akuzat i hedh drejt opozitës, Rama i bën thirrje drejtësisë që të verifikojë letrat e pista që të provojë që nuk punon me 2 standarde.

“Po ç’paskeni qenë o rubla që na i morët me radhë me motra e me vëllezër opozitarë! Po ato konto bankare ofshor çfarë janë vallë se këtyre u mbinë në gojë ofshoret, po i paskan pasur të tyret shejtanët e shejtanet…

Verifikimi ligjor i atyre letrave të pista dalë në mexhelis në ekranet e mëdha kombëtare është domosdoshmëri dhe drejtësia duhet të provojë se nuk punon me dy standarde, siç punojnë altoparlantët e llojllojshëm të lukunisë kinse opozitare që për këto tmerre as nuk bëzajnë fare”, shkruan kryeministri Rama në Twitter./tvklan.al

Ах, рубли, рубли, каким большим дьяволом всегда были… Po ç’paskeni qenë o rubla që na i morët me radhë me motra e me vëllezër opozitarë! Po ato konto bankare ofshor çfarë janë vallë se këtyre u mbinë në gojë ofshoret, po i paskan pasur të tyret shejtanët e shejtanet… — Edi Rama (@ediramaal) March 31, 2023