Rudina – Emisioni 2 Janar 2024

Shpërndaje







18:29 02/01/2024

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen. Përshëndetje të dashur miq! Jemi zyrtarisht në vitin 2023 dhe ky është takimi ynë I parë për këtë vit. Një vit që uroj me gjithë zemër të jetë I mbarë për ju dhe familjet tuaja, dashuri, shëndet e harmoni.

Përshëndetje të dashur miq! Jemi zyrtarisht në vitin 2023 dhe ky është takimi ynë I parë për

këtë vit. Një vit që uroj me gjithë zemër të jetë I mbarë për ju dhe familjet tuaja, dashuri,

shëndet e harmoni.

Do të kemi sot një program special, jemi ende në atmosferën e festave siç besoj dhe ju në

familjet tuaja prisni miqtë, edhe ne sot do të na vizitojnë disa miq të programit, të cilët I presim

pa humbur kohë…



Të ftuar: Gjergj Leka, Andriola Kambo, Ermira Kola, Agi Haxhimurati, Liri Rasha, Bona Miekley

Gëzuar 2024! Festojmë me miq në studio, bisedë e bukur dhe muzikë

Dhurata por edhe situata pikante për të ftuarit, si do t’i zgjidhini?

Muzikë e hare në studio/ Rudina me të ftuarit ia marrin këngës nga jugu në veri