RUDINA – ARDIAN CERGAJ: JU TREGOJ PRAPASKENAT E FILMIT “NE CDO STINE”; KESHILLA: RENDESIA E USHQYRJES ME QUMESHT GJIRE TE FEMIJEVE TE VEGJEL!

Emision: 22.10.2018
Publikuar | 18:37 22/10/2018

Të ftuar:

Ardian Cergaj – Aktor

Ticiana Kushi – Specialistja Laktacionit



Marjeta Billo – Këngëtare

Etiketa
Kategori
Rudina
0 Komente

Përgjigju

*

*

Emisione