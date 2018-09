“Rudina” çel plot energji sezonin e ri, kërcen para hyrjes së Tv Klan

“Kiki do you love me” e këngëtarit Drake ishte padyshim hiti i kësaj vere që i bëri të gjithë të kërcejnë.

Ritmeve të këtij hiti nuk i ka rezistuar as moderatorja e emisionit “Rudina”, Rudina Magjistari e cila çeli sot sezonin e ri.

Moderatorja e Tv Klan nisi emisionin me ritmet e kësaj kënge teksa kërcente përpara hyrjes së Televizionit Klan. E veshur me një fund pink dhe një këmishë me lule, Magjistari duket se e ka nisur plot energji dhe pozitivitet sezonin e ri.

Ndryshe nga sezonet e kaluara, risi do të jenë historitë frymëzuese që qytetarët do të ndajë me të gjithë përmes emisionit “Rudina”./tvklan.al