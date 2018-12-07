RUDINA – CFARE NDODHI NE DY NETET GJYSEMFINALE TE “KENGES MAGJIKE”; SUGJERIME / NE CILAT VENDE TE SHQIPERISE MUND TE KALOJME NJE FUNDJAVE TE BUKUR

Emision: 07.12.2018
Publikuar | 18:30 07/12/2018

Të ftuar:

Dasara Karaiskaj – Gazetare:
Elda Laze – Gazetare e Kulturës,
Leontina Nikaj – Gezetare
Albina Gjergji – Gazetare

Flora Xhemani Baba -Eksperte Turizmi

Etiketa
Kategori
Rudina
0 Komente

Përgjigju

*

*






Emisione