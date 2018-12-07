RUDINA – CFARE NDODHI NE DY NETET GJYSEMFINALE TE “KENGES MAGJIKE”; SUGJERIME / NE CILAT VENDE TE SHQIPERISE MUND TE KALOJME NJE FUNDJAVE TE BUKUR

Të ftuar:
Dasara Karaiskaj – Gazetare:
Elda Laze – Gazetare e Kulturës,
Leontina Nikaj – Gezetare
Albina Gjergji – Gazetare
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Flora Xhemani Baba -Eksperte Turizmi
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