Sociologu Gëzim Tushi: Dekadat e jetës sime

Përshendetje të dashur miq! Në këtë pjesë të emisionit do të jemi me rubrikën, “Dekadat e jetës sime”, të cilën e kemi nisur vetëm para pak. Do të kemi një personazh shumë të dashur, mik i programit tonë. Ai është një sociolog që vëzhgon me vëmendje jetën shoqërore dhe i jep zë temave që shpesh mbeten në heshtje. Me një qasje analitike dhe një ndjeshmëri të veçantë ndaj fenomeneve sociale, ai është një ndër sociologët më të njohur në Shqipëri.

Do ta kemi sot për dekadat e jetës, sociologun Gëzim Tushi…në nje udhëtim përmes kujtimeve, triumfeve dhe mësimeve, që na tregon se çfarë do të thotë të jetosh një jetë të plotë.

Këngëtarja shqiptare e talentuar në Norvegji, njihuni me Mari D’Oro

Në këtë pjesë të emisionit do të kemi të ftuar një artiste të re, të talentuar dhe me një të ardhme mjaft premtuese në tregun ndërkombëtar. Emrin e artiti e ka Mari D’Oro, është një 18-vjeçare e rritur mes Shqipërisë dhe Norvegjisë. Ajo ka ikur e vogël në Norvegji dhe duket se pak nga pak po krijon repertorin e saj, sepse ka publikuar disa këngë me videoklipe.Së fundi ajo ka sjellë videoklipin e këngës së saj më të re “Jenna”. Do të kemi një bisedë shumë të bukur sot me Marina Duron apo Mari D’Oro…

Mari D’oro emocionon në studio, performon live me kitarë

