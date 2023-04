Rudina – Emisioni 1 Prill 2023

19:01 01/04/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Zhani Cikon, Osman Mula, Rudina Xhunga, Dhurata Hamzai, Gresa Gjocera, Fatjon Duka

Parashqevi Simaku, ikona e muzikës që u kthye nw mit/ Në `89 mbante 2 roje

Çfarë ndodhi me Parashqevi Simakun? Jeta në SHBA në kërkim të famës

Parashqevi Simaku, të ftuarit ndajnë kujtimet me ikonën e muzikës

Intervista e fundit e Parashqevi Simakut në Shqipëri, Xhunga: Më 14 Shkurt të ’97-ës, e kujtoj si tani

Gazetarja Rudina Xhunga ka kujtuar sot në studion e “Rudina” në Tv Klan, momentin e veçantë kur intervistoi Parashqevi Simakun në 14 Shkurt të vitit 1997. Ishte pikërisht kjo datë që shënoi dhe prononcimin e fundit të këngëtares ikonike në Shqipëri.

Xhunga thotë se Parashqevi u zhgënjye kur erdhi në atë kohë në Shqipëri dhe tha se do të kthehej në një moment të dytë.

Rudina Xhunga: Unë punoja te “Koha e Jonë”, më 14 Shkurt të vitit 1997, jam në Rogner, intervistoj Parashqevi Simakun. Kisha përpara Parashqevi Simakun, që ishte diva përsëri, e kujtoj si tani, në 4 Mars digjet kaseta dhe unë shkoj, shoh kompjuterin e djegur dhe thashë: Këtu Parashqevi Simaku ishte, më këtë pse e dogjën? Ishte naiviteti i një gazetareje kulture në ’97-ën. Parashqevi erdhi në atë kohë për të prezantuar veten e ribërë, një vete tjetër.

-E amerikanizuar pak, yeah, ok, yes…

Rudina Xhunga: Bashkë me bashkëshortin, Roberti. Ai që e puthi në publik për herë të parë etj etj. Ajo u zhgënjye dhe tha, po vij në një moment të ri.

-U zhgënjye nga eksperienca këtu në Shqipëri, pse priste tjetër gjë?

Zhani Ciko: Ajo erdhi e ftuar në Festivalin e 35-të, më i madhi që është bërë ndër vite në Shqipëri, me të ftuar nga e gjithë bota.

“U martuam, jam e lumtur më tha”, Xhunga: Parashqevia kërkonte Hollywood-in

Këtë të Shtunë në programin “Rudina” në Tv Klan u fol mbi këngëtaren ikonike shqiptare Parashqevi Simaku. Teksa u diskutua shkëputja e saj me publikun shqiptar pas suksesit të viteve ’90, të ftuarit u ndalën dhe tek marrëdhënia e saj me bashkëshortin.

Gazetarja Rudina Xhunga e cila ishte dhe personi që e intervistoi Parashqevinë për herë të fundit në vendin tonë, kujton fjalët që këngëtarja i kishte thënë për të shoqin dhe mënyrën se si ishin njohur.

Rudina Xhunga: Ishin martuar prej pak kohësh, nuk ishte romancë e mirëfilltë më tha sepse ai ishte instrumentisti im. Më 14 Shkurt të 1996-ës më tha dua të dal me ty, i shpjegova që unë dal vetëm me këngën. Gradualisht ai i kishte shkruar një letër prindërve të mi, pas dy javësh i dhamë një përgjigjie. I takuam ata. U martuam, jam e lumtur tha. Por, kënga, qëllimi im është Hollywood-i dhe unë dua të perfeksionoj anglishten, veten. Unë dua Hollywood-in!

-Kanë dhe një djalë të dy bashkë?

Rudina Xhunga: Po. Ajo që më ka mbetur në mendje nga ajo intervistë ishte ambicia e saj e jashtëzakonshme. Unë isha në atë kohë një vajzë në një Tiranë në luftë dhe ambicia maksimale më dukej të bëja intervista dhe të shpëtoja gjallë. Ndërsa ajo kërkonte Hollywood-in. Herë pas here e kujtoj atë kohë dhe them a ia vlen të jesh aq ambicioze apo ndonjëherë ambicia jote edhe të ha ty?! Se ndonjëherë është më shumë se ti.

“Parashqevi Simaku u largua e zhgënjyer nga një lidhje dashurie me një politikan”

Në studion e “Rudina” në Tv Klan, gazetarja Rudina Xhunga ka ndarë dhe një tjetër detaj nga intervista me këngëtaren e shquar Parashqevi Simaku në vitin 1997.

Parashqevi e kishte thënë disa herë se arti nuk vlerësohet aq sa duhet në Shqipëri e kjo ishte një nga arsyet pse u largua e zhgënjyer, por pak kemi dëgjuar për një romancë të dështuar të sajën. Këngëtarja lirike i kishte rrëfyer Xhungës se dashuria e saj me një politikan shqiptar s’ishte e mundur.

“Ishte shumë e vërtetë Parashqevia, madje më ka bërë shumë përshtypje sepse iu riktheva. Se mbaja mend intervistën dhe pashë që ajo tregonte se iku nga Shqipëria e zhgënjyer nga një marrëdhënie dashurie. Ajo ishte dashuria për mua thotë. Dhe e pyeta me kë? Sepse unë vërtet nuk e dija, nuk më përmendi emër, por më tha është një njeri që merret me politikë. Na ndau fakti që unë isha me këngën, ai me politikën më tha. Ajo ishte dashuria ime, por tani unë dua vetëm një gjë. Asaj i kushtohem dhe ajo është kënga. Një intervistë që më ka lënë shumë mbresa dhe kur i rikthehem nuk më besohet që është bërë në ato vite...”, tregoi Xhunga.

“Do këndoj çfarë dua unë”, Osman Mula për Parashqevi Simakun: Ishte pikante, e mençur

Regjisori i njohur Osman Mula ka folur këtë të Shtunë në studion e “Rudina” në Tv Klan për ikonën e muzikës shqiptare, Parashqevi Simakun.

Sipas Mulës, Parashqevia veç talentit kishte dhe zgjuarsinë dhe vendosmërinë ndryshe nga këngëtarët e tjerë të asaj kohe.

Osman Mula: Parashqevia duhet marrë si një këngëtare që në atë kohë shkëlqeu! Merita është se shkëlqeu në një kohë kur kishte mjaft këngëtarë që shkëlqenin. Se s’mund të thuash ti yll kjo, e do të pyes unë pastaj: Po Irma Libohova me vokalin e saj çfarë është?

-Ti mos pyet fare se Irma është divë për vete.

Osman Mula: Parashqevia të gjithë suksesin e fitoi se ishte pikante, ishte e zgjuar. Shumë këngëtarë kanë kënduar çfarë i kanë diktuar, Parashqevia ishte e vetmja që pas Vaçe Zelës tha: Një minutë, do këndoj çfarë dua unë! Kjo ishte mençuria.

-Parashqevia ishte e padiskutueshme!

Osman Mula: E para ishte vokali, e dyta bukuria dhe e treta e kishte të sigurtë kompozitori që me këtë e fitonte çmimin. Por, është dasht të shkruanin një grup i vogël kompozitorësh për të sepse ajo nuk këndonte këngë maestozo, ajo këndonte këngët e Krajkës, të flamurit, kryesisht për rininë, ritmike e me atmosferë.Këtë piacë kjo e zbuloi dhe e mbuloi shumë mirë./tvklan.al