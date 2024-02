Rudina – Emisioni 1 Shkurt 2024

Shpërndaje







20:22 01/02/2024

Të ftuar: Enxhi Kosturi, Laura Nezha, Kiço Londo, Sevim Arbana

Amaneti i vajzës që u nda nga jeta prej leuçemisë akute/ Historia e Dardës që preku zemrat

“Jo me të zeza në veshje!” Historia e dhimbshme e 19-vjeçares me kancer: Amaneti i fundit!

Emisioni “Rudina” në Tv Klan, ka nisur këtë të enjte me historinë e 19-vjeçares nga Korça, Darda Dhimo, një vajzë me shumë ëndrra, por që fatkeqësisht iu prenë në mes. Ajo humbi betejën kundër leucemisë akute, një sëmundje e rëndë që ia mori jetën pabesisht.

Historia e saj preku zemrat e të gjithëve me buzëqeshjen dhe dashurinë për jetën. Dardës iu dedikua një shërbim i posaçëm i funeralit, i cili u mbajt sot, në sallën e Kishës Ungjillore Korçë dhe më pas u përcoll për në banesën e fundit.

Për të na treguar në lidhje me funeralin e 19-vjeçares, kishim një lidhje direkte nga Korça me gazetaren Enxhi Kosturi, e cila u shpreh se përveç familjarëve, asnjë nga bashkëmoshatarët e saj nuk ishte me të zeza. Arsyeja ishte amaneti që Darda la para se ajo të ndërronte jetë, në të shkruante:

“Shkunde predikimin Loren me shpresë dhe dashurinë e Perendisë! Nardi mos harro kitarën! Grupi i adhurimit të lavdërojë Perëndinë si asnjëherë! Jo me të zeza në veshje! Nga Kisha të dalë trupi!”

Enxhi Kosturi: Darda në fakt ishte një vajzë shumë e dashur dhe ndihmonte familjet në nevojë, bënte gjithmonë sensibilizim për sa i përket komuniteteve të ndryshme, për familjet në nevojë. Mirëpo Darda, unë vetë personalisht nuk e kam njohur, me ato informacione që kam marrë sot, kam njohur dhe kam dëgjuar sot shumë fjalë të mira për të. Por njëkohësisht, i pëlqente të bënte shumë poezi, por i pëlqente dhe natyra. Sot u bënë edhe homazhet brenda Kishës Ungjillore, ku mijëra nxënës, qytetarë, janë sensibilizuar duke bërë homazhet e vajzës në fjalë. Një vajzë aq e re, me aq shumë ëndrra, por jeta kështu është, duhet t’i pranojmë edhe këto gjëra. Për sa i përket sëmundjes që ajo kishte, pak a shumë e kishte marrë vesh edhe vetë. Rrinte, rrinte dhe e kujtonte që do të ndodhte diçka e tillë. Dhe vërtet, ajo kur shkoi për të dhuruar gjak, mjekët dhe infermieret përreth, gjatë analizave nuk e kanë pranuar dhe kjo gjë ka bërë që ajo ka vazhduar një sërë ekzaminimesh. Më pas, qytetarët e Korçës janë sensibilizuar duke mbledhur paketa ushqimore, edhe lekë, për të. Edhe kjo ka bërë, që ajo ka shkuar në Selanik për të bërë një sërë terapish, por nuk i ka shpëtuar kësaj lufte të kësaj sëmundjeje.

Rudina Magjistari: Dua të ndaloj tek një amanet i saj. Përveç se ajo kërkon që trupi i saj të dalë nga kisha, pra ka qenë një besimtare, një vajzë që besonte, por lë një mesazh: jo me të zeza në veshje. Pra, nuk dëshiron që t’i shohë me të zeza njerëzit që do ta përcjellin për në banesën e fundit. Edhe këtu e kupton shpirtin e saj të bukur që nuk do t’i shohë njerëzit e trishtuar.

Enxhi Kosturi: Ajo në familje jetonte me të ëmën dhe të atin, edhe ishin 3 fëmijë. Vajza që ndërroi jetë ishte e madhja, pastaj janë edhe dy fëmijë të tjerë, një motër e një vëlla. Unë kam shkuar atje dhe studentët, vura re, që nuk ishte veshur askush me të zeza, përveç familjarëve dhe kjo gjë më bëri shumë përshtypje. Thashë të ta thosha, por ja që dhe ti e paske lexuar më parë se unë. /tvklan.al

Ndërroi jetë nga kanceri, letra e 19-vjeçares që preku zemrat e të gjithëve: Vetëm kur e humbasim diçka, e kuptojmë vlerën që ka!

Këtë të enjte, emisioni “Rudina” në Tv Klan, është fokusuar në historinë e dhimbshme të 19-vjeçares nga Korça, e cila humbi betejën kundër leucemisë akute, një sëmundje e rëndë që i mori jetën pabesisht.

Darda e mësoi sëmundjen e rëndë, një ditë kur shkoi të dhuronte gjak për bashkëmoshatarët. Infermierët nuk e këshilluan të dhuronte gjak, pasi analizat dilnin me një nivel të ulët të hemoglobinës. Pas disa analizave më të hollësishme, ajo zbuloi diagnozën e leucemisë akute.

19-vjeçarja u dërgua drejt Selanikut nëpërmjet ndihmës së Kishës Ungjillore në Korçë, për të ndjekur terapinë intensive me shpresën që do t’ia dilte… Historia e saj preku zemrat e të gjithëve!

Më poshtë, do të lexoni letrën që Darda ka shkruar me datë 31.08.2023, si një mesazh për të gjithë shqiptarët.

Postimi i Dardës, 31.08.2023

“Kush do ta kishte menduar se kjo verë do të ishte si kjo!

Më ka marrë malli për plazhin, dallgët, për t’u djegur nga dielli, më ka marrë malli për të qëndruar me miqtë dhe për t’i përqafuar.

Të qenit i izoluar nuk është padyshim mënyra më e mirë për të kaluar verën…

Disa përditësime për të gjithë ju:

Dje fillova ciklin tim të tretë të kimioterapisë, që do të thotë se mund të kem edhe pesë të tjera për të bërë. Përfundimisht, gjithçka duket se po përmirësohet dita ditës.

Ka gjithmonë momente që kam dhimbje, e lodhur, momente që kam frikë për të ardhmen ose ndonjëherë emocionale, por mund t’ju siguroj se Zoti gjen gjithmonë një mënyrë për të më kthyer buzëqeshjen dhe gëzimin tim!

Gjatë gjithë këtyre ditëve dhe veçanërisht sot jam ndjerë kaq e inkurajuar dhe jam përpjekur të shijoj çdo moment të veçantë për aq kohë sa zgjat.

Unë kam filluar të shijoj vende të ndryshme në spital dhe çdo moment të kaluar me të gjithë stafin mjekësor këtu. Sot më pëlqeu veçanërisht ky perëndim i bukur!

Pra, ndërsa e lexoni këtë, këtu është një mesazh nga unë dhe përvoja ime deri më tani:

Ju lutemi shijoni çdo ditë si dhuratë nga Zoti, shijoni mëngjesin kur jeni në gjendje të zgjoheni dhe të ndjeni mushkëritë tuaja duke u mbushur me oksigjen, shijoni shëndetin tuaj fizik dhe shijoni çdo moment të kaluar me familjen dhe miqtë tuaj!

Fatkeqësisht, nuk arrita të bëj asnjë nga këto që kur u sëmura, kështu që të lutem bëjeni për mua! Përqafojini njerëzit tuaj të zemrës dhe mbi të gjitha mos harroni të falënderoni të vetmin që na jep jetë dhe shpresë! Vetëm kur e humbasim diçka, e kuptojmë vlerën që ka!” /tvklan.al

“Elektra” e teatrit shëtitës “Çajupi”: Laura Nezha nën lëkurën e “Elektrës”

Mban 15 mace/ Sevim Arbana rrëfen dashurinë dhe “misionin” e tyre

Habit aktivistja: Kam 15 mace, si filloi dashuria e madhe për kafshët

E ftuar këtë të enjte në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë aktivistja për të drejtat e grave, Sevim Arbana, e cila na tregoi dashurinë e madhe që ajo ka për kafshët.

Arbana ka 15 mace, 13 prej tyre i mban në Qerret të Durrësit, ku kujdeset shoqja e saj. Sigurisht që aktivistja është prezente, duke shkuar shpeshherë e duke dërguar ushqime. Ajo ka një lidhje të ngushtë me macet pasi i donte dhe kujdesej për to që fëmijë.

Sevim Arbana: Burri, duke qenë gjuetar para shumë vitesh, na bëri një premtim ne animalistëve, që nuk do vrasë më asnjë kafshë dhe kështu filloi dashuria e tij e madhe për kafshët. E imja fillon që në fëmijëri, por në fëmijëri nuk kam qenë shumë, sepse rritur në një shtëpi private, gjithë shtëpitë private kishin mace, ne kishim një mace, por motra para meje, e dyta, ishte shumë e afektuar me macet. Ajo kujdesej, por e kishim të ndaluar ta fusnim brenda në shtëpi, duke qenë në oborr, por ne kishim fatin që ndërtuam një si barake, një si shtëpi kukullash. Na e ndërtoi burri i motrës kur u martuan dhe aty rrinim e fusnim macen. Domethënë, kisha një afeksion që nga vajzëria, e rritur me macet. Më vonë, u dashurova realisht dhe ka filluar pikërisht në Qerret, ku kam vite që jetoj. Kam një shtëpi atje që në 2003-shin dhe ka qenë vera e një viti, 2004-ra, diçka e tillë, dhe unë mbylla, se shkonim vetëm në muajin gusht, mbylla për të ikur fare, kur shikoj maçokun e vogël, kotele, që e kisha mbajtur gjithë muajin, që nuk ikte dhe shikonte dritaren që të futej brenda. Atje u shokova fare, thashë: “Unë do ta marrë këtë”. Domethënë, Puçi (macja) ka qenë dashuria e parë, e madhe, e paharruar. Puçin ma rrëmbyen, nuk e di kush ma rrëmbeu. /tvklan.al