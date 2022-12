Rudina – Emisioni 10 Dhjetor 2022

20:04 10/12/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Përse Viti i Ri është festa më e preferuar e shqiptarëve

Magjia e festave/ Rrëfime personale, kujtime, dhurata

Tartar me fileto viçi, pjata që do t`ju nderojë në drekat me miqtë

Pastori Akil Pano rrëfen puthjen e parë në vigjiljen e Krishtlindjes para 30 vitesh

I lindur pas vdekjes së tre vëllezërve të tij, pastori Akil Pano është rritur midis dashurisë pa kushte. Teksa ka ndarë pjesën e vështirë të historisë së tij në “Rudina” në Tv Klan, ai tregon edhe të bukurën, një dhuratë nga e cila e ka marrë pikërisht në këtë periudhë festash, në vitin 1993. Një puthje në vigjiljen e Krishtlindjes, njësoj si në filmat hollivudianë që flasin për traditën e puthjes poshtë veshtullës të njeriut të zemrës për të përjetësuar dashurinë, i solli shoqen e tij të jetës.

Akil Pano: Në 24 Dhjetor, në vigjilje të Krishtlindjes, në vitin 1993, unë ndava dashurinë time me vajzën që doja pikërisht para se të shkonim te ajo festa e kishës ku do të festohej Krishtlindja.

Rudina Magjistari: U fejuat apo i deklarove dashurinë?

Akil Pano: Unë i deklarova asaj dashurinë. Dhe ajo ma ktheu mbrapsht idenë e një dëshire për të marrë mundësinë dhe kohën për t’u njohur më shumë dhe më nga afër, por aty këmbyem dhe puthjen e parë, përqafimin e parë dhe natyrisht që u bëra me krahë. Jo vetëm dhashë, por që natyrisht edhe mora, mora dhuratën më të madhe që mund të marrë një person, shokun e jetës.

Pra kemi 29 vite të lumtura së bashku. Në këtë udhëtim kemi pasur natyrisht lot, kemi pasur momente përballjesh, betejash, vuajtjesh, probleme me ekonominë, veçanërisht në fillimet tona, por që duke qëndruar së bashku me njëri-tjetrin, kemi parë që është e mundur, jeta bëhet e mundur, betejat bëhen të mundura, jeta merr kuptim kur ti kupton dhe zbulon që ti mund të jetosh për dikë tjetër.

“Për Lorin tim të dashur”, përlotet maratonamaku: Ky kryq është thyer, goditur, çarë, pështyrë…

Tashmë ndodhemi në muajin e festave ku atmosfera e gëzueshme ka hyrë në shtëpitë tona e madje edhe kujtimet e saj. Gjatë bisedës në “Rudina” në Tv Klan të ftuarit kujtuan ndjesinë e hapjes së dhuratave që gjithnjë është momenti më i lumtur i festave të fundvitit. Maratonamaku Sotiraq Qirjaqi tregoi dhuratën që nuk e ndan kurrë nga vetja, një kujtim i vyer që personifikon shoqen e tij të jetës, e cila nuk jeton më.

Sotiraq Qirjaqi: Unë vrapoj gjithnjë me këtë kryq, për Lorin tim të dashur.

Rudina Magjistari: Për bashkëshorten e ndjerë.

Sotiraq Qirjaqi: Ky kryq, s’është momenti këtu se kemi ardhur për festë, ky kryq është thyer, është goditur, është çarë, është përbuzur, është pështyrë nga disa që sot predikojnë Jezu Krishtin dhe Muhamedin.

Arlinda Dudaj: Megjithatë mendoj që duhet ta kujtosh ashtu siç… ajo jeton.

Sotiraq Qirjaqi: Unë e them këtë, unë e mbaj këtë sepse është kryqi i familjes time./tvklan.al