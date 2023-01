Rudina – Emisioni 10 Janar 2023

Shpërndaje







20:05 10/01/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Iliriana dhe Altin Basha ngjisin në skenë muzikalin e njohur, “Jesus Christ Superstar”

“Spare”/ Çfarë sekretesh të familjes mbretërore ka zbuluar Harry në librin e tij

Çfarë ka shkruar Harry për dy kunatat më të famshme, Meghan dhe Kate

Dashuria që lindi nga zënkat, Ilirjana rrëfen 20 vitet me Altin Bashën: E para që i ha ulërimat jam unë

Ilirjana dhe Altin Basha sapo kanë vendosur në skenë një opera rock “Jesus Christ Superstar” e cila ngjiti në skenën e Teatrit Kombëtar një trupë aktorësh që dhuruan një performancë elektrizuese më 8 Dhjetor. E ftuar këtë pasdite në “Rudina” në Tv Klan, Ilirjana tregon si është të punosh me bashkëshortin në të njëjtin projekt, vështirësitë dhe sfidat që kanë hasur në 20 vite bashkëpunim dhe martesë.

Ilirjana Basha: Ne jemi njohur në shfaqje ku kemi punuar bashkë. Nuk kemi shkuar mirë fare, jemi zënë shumë.

Rudina Magjistari: Domethënë nga zënkat ka lindur dashuria. E kundërta tërheq, siç thonë.

Ilirjana Basha: Duke qenë të dy të një fushe, megjithëse ai është regjisor dhe unë kostumografe, merremi vesh shumë mirë bashkë. Unë e di në moment çfarë kërkesash ka ai si regjisor dhe ai e di deri ku mund të shkoj unë dhe e plotësojmë njëri-tjetrin. Vështirësia qëndron që ai duke qenë më i afërti me mua, normalisht e para që i ha ulërimat jam unë dhe s’para i pranoj se them prit një sekondë tani, nuk kisha faj unë për shembull, na kanë ndodhur shumë raste, probleme të vogla që janë pjesë e punës normalisht, por thotë me ty e kam më lehtë se të kam më të afërtën. Ka vështirësi, sigurisht, por ne jemi të lumtur kështu siç jemi, domethënë që punojmë bashkë, që merremi vesh bashkë. E vetmja vështirësi që unë kam pasur në gjithë këto 20 vjet se kishim 20-vjetorin…

Rudina Magjistari: Ah urime!

Ilirjana Basha: Ka qenë për shkak të fëmijëve, ishim të dy prindër që mungonim njëkohësisht, me orare të zgjatura, nuk është që njëri ishte në shtëpi me fëmijët.

Rudina Magjistari: Si ia keni bërë, si e keni zgjidhur?

Ilirjana Basha: Duke pasur ndihmë mami tim që vinte nga Prishtina, rrinte te ne një kohë të gjatë për të na ndihmuar dhe me dado, pastaj se nuk kisha zgjidhje tjetër. Shumë e vështirë. Edhe fmëijët nuk e kanë pasur kollaj mos t’i kishin prindërit të dy, por nga ana tjetër mendon që nuk e di si do kishte qenë ndryshe, të kisha një bashkëshort me një profesion krejt tjetër.

“Kapitenia e shpirtit tim”, deklaratat e Princit Harry në librin e tij “Spare”

Princi Harry ka publikuar sot librin e tij “Spare”, një autobiografi që vjen në valën e nxehtë të sulmeve të tij ndaj familjes mbretërore britanike, daljes së dokumentarit me Meghan dhe pikërisht përpara kurorëzimit të Mbretit Charles. Në një lidhje nga Londra me “Rudina” në Tv Klan, Daniel Nikolla, i angazhuar në fushën e marketingut, ka blerë tashmë librin dhe tregon shijen e parë me të si dhe reagimin e britanikëve.

Daniel Nikolla: Libraritë u hapën që në mesnatë në fakt kështu që unë e mora një libër sot në pushimin e punës, në drekë.

Rudina Magjistari: Mund të na e tregosh pak se jemi kuriozë. Sa kushtonte libri?

Daniel Nikolla: Patjetër. Libri ishte 14-15 Paund dhe në fakt ishte i ndarë në tre pjesë. Pjesa e parë ishte ku ai fliste për marrëdhënien me të ëmën dhe kujtime e tij të para për jetën. Më pas kalonte te pjesa ku ishte prapë shumë pranë tij kur ishte pjesë e ushtrisë britanike. Më pas flet për atë që ai e quan “kapitenia e shpirtit tim”, për Meghan dhe gjithçka ka ndodhur kohët e fundit. Unë nuk e kam lexuar akoma sigurisht, por disa nga fragmentet duken.

Rudina Magjistari: Si t’u duk në librari, kishte shumë interes për ta blerë atë libër?

Daniel Nikolla: Në momentin që shkova unë ishte qetësi dhe kjo në fakt ka qenë edhe raportimi i disa prej mediave, por sigurisht media ka ato këndëvshtrimet e saj. Online mund të shihet që ka goxha njerëz që e kanë blerë, ka disa prej tyre që kanë thënë do ta lexoj kur të jem me pushime dhe një pjesë tjetër që ka filluar ta lexojë tani dhe në fakt 64% e atyre që e kanë lexuar në Google e kishin pëlqyer si libër, në bazë të atyre statistikave të Google.

Vdekja e nënës dhe gjyshes, Princi Harry nuk ‘kursen’ detajet në autobiografinë e tij

Libri i Princit Harry, “Spare” ka dalë në shitje dhe deri më tani, sipas statistikave në Google, 64% e blerësve kanë shprehur pëlqimin, por në të njëjtën kohë anëtari i familjes mbretëore përballet me një rënie të popullaritetit. Fragmentet e shkëputura nga libri kanë nisur të publikohen tashmë në internet, ndërsa disa prej tyre vijnë edhe për “Rudina” në Tv Klan. Daniel Nikolla, një punonjës në Londër i cili ka blerë “Spare”, ndan me programin disa fragmente nga autobiografia e Princit.

Daniel Nikolla: Edhe tek parathënia e librit fillon duke përshkruar ato imazhet ku “dy djem të rinj po ecnin pas arkivolit të nënës së tyre dhe bota i shihte me keqardhje”.

Rudina Magjistari: Pra e nis me këtë moment, momentin e vdekjes së nënës së tyre.

Daniel Nikolla: Kjo ishte parathënia. Më pas ai i ia dedikon jetën Meghan dhe dy fëmijëve të tij. Më pas flet për atje ku jetonin, pak a shumë për jetën e tyre më saktë dhe përmend sigurisht ikjen e gjyshes së tij, vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth, sikur i ka dhënë dhe atë shkelmin final gjithë kësaj gjëje tjetër.

Gazetari shqiptar në Londër: Princi Harry shkeli kodin ushtarak, zbuloi numrin sa persona ka vrarë

Në autobiografinë e tij të titulluar “Spare”, Princi Harry i kurorës britanike ka përmendur edhe 6 misionet e tij në Afganistan gjatë kohës kur shërbente në ushtri dhe vrasjen e 25 njerëzve. Gazetari Arben Manaj, i cili prej 30 vitesh punon në Londër, shprehet në “Rudina” në Tv Klan se kjo përbën një shkelje të kodit ushtarak dhe përbën kërcënim për Princin.

Arben Manaj: Përmendja e vrasjes së 25 kryengritësve në Afganistan është skandaloze, e cila e ekspozon atë para një rreziku mjaft të madh. Është një kod i vjetër ushtarak që askush nuk shkruan se sa ushtarë ka vrarë me armën e vet dhe ky e ka shkelur.

“Nuk ishte një statistikë që më mbushte me krenari, por as nuk më la të turpëruar. Kur e gjeta veten të zhytur në vapën dhe konfuzionin e luftimeve, nuk i mendoja ata 25 si njerëz. Ata ishin gurë shahu të hequr nga tabela, njerëz të këqinj u eliminuan para se të vrisnin njerëz të mirë”, thotë fragmenti.

“Ai vërtet ka qenë pilot helikopteri, por duke pasur parasysh se si mbrohen anëtarët e familjes mbretërore, unë kam një bindje absolute se ai vërtet mund të ketë marrë pjesë në ndonjë operacion ushtarak, por nëse ka patur ndonjë ushtar britanik që duhej të vritej, ai do të ishte i fundit pikërisht sepse ishte anëtar i familjes mbretërore kështu që edhe një lloj miti përveç budallallëkut që ti e nxjerr aty dhe turpëron të gjithë ushtrinë britanike”, shton Manaj.

Gazetari shqiptar në Londër: Hera e parë mes Princit Harry e Meghan Markle ishte në përvjetorin e vdekjes së nënës së tij

Pasditen e së martës në “Rudina” në Tv Klan u diskutua libri i sapo publikuar i Princit Harry, “Spare”. Autobiografia e tij ka ngjallur kureshtje dhe polemika ndërsa kanë nisur të publikohen dhe detaje. Gazetari Arben Manaj, i cili prej 30 vitesh ushtron profesionin në Londër përmend edhe një hollësi nga më të fundit të shkruara në librin tronditës.

Arben Manaj: Një detaj i fundit që ka dalë para një ore ka qenë që ky në libër ka përmendur në mënyrë të detajuar se si ka pasur marrëdhënie para seksuale me Meghan në një hotel në Londër dhe e ka bërë pikërisht…

Rudina Magjistari: Hera e tyre e parë.

Arben Manaj: Pikërisht në ditën kur ka pasur përvjetorin e vdekjes së nënës. Tani ky njeri thotë “nëna ime është kështu…”

Rudina Magjistari: Është në libër?

Arben Manaj: Sipas mediave, po është në libër.

Ardit Murataj: Kjo është e frikshme.

Arben Manaj: Ky njeri ka shkuar te varri i nënës ka vënë lule me William, ndërkohë që Meghan Markle ka mbërritur në Londër, i ka çuar mesazh, i ka thënë takohemi në filan hotel, po futem nga dera e mbrapme. Në atë moment ky është futur me një mikeshën e vet në mënyrë të fshehtë, dera është mbyllur, madje nuk kanë vënë atë “Do not disturb” sepse ka qenë aq e vrullshme, e zjarrtë marrëdhënia pikërisht në ditën…

Moderatorja përmend edhe një detaj tjetër që është rrëfyer nga Princi gjatë dasmës së vëllait të tij me Princeshën Kate Middleton.

“Gjatë dasmës së tyre, do ta përdor termin siç duhet, siç e ka thënë ai, penisi i tij ka qenë i ngrirë nga i ftohti. Tani tregohet ky detaj që ka ndodhur në dasmën e William dhe Kate? E ka treguar këtë gjë dhe ka qenë gallatë e madhe, kanë qeshur në internet me këtë detaj”, përfundon Magjistari./tvklan.al