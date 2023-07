Rudina – Emisioni 10 Korrik 2023

18:56 10/07/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Rezarta Skifteri, Ismail Hoxha, Meri Shehu

4 modele nga “Grace Models”: Uendi Baco, Sofia Ruli , Noelia Metaliaj, Evi Saraci

Femrat Dem hidhen në ‘sulm’, Gaforrja pranon humbjen, çfarë thonë yjet sipas Meri Shehut

Java e dytë e Korrikut do të jetë e nxehtë, me ritëm të shpejtë, paksa e rrëmbyer dhe nervoze. Sipas parashikimit të Meri Shehut për “Rudina” në Tv Klan, do të ketë një ‘luftë’ pushtetesh, prishje të rendit dhe mbyllje ciklesh.

Shenjat më të ndikuara do të jenë Gaforrja, Dashi, Bricjapi dhe Peshorja të cilat do të kenë disa sprova për të kaluar gjatë kësaj periudhe.

Meri Shehu: Është një javë shumë e nxehtë, jemi thuajse në mes të muajit dhe planetët kanë marrë përshpejtimin e tyre nga nxehtësia dhe nuk e dinë ku do freskohen. Mërkuri do përballet me Plutonin kësaj jave. Mërkuri është në Gaforre, në një shenjë që i jep shumë ndjenjë, i jep shumë dëshirë për të qenë në kontakt me njerëz të afërt dhe duke qenë se i jep kaq shumë ndjenjë e pasion për çështje delikate, e bën mendimin më të varur nga situatat përreth ose situatat familjare.

Plutoni nga ana e vet është pak i ashpër në këtë periudhë dhe disa njerëz do sprovohen në marrëdhënie familjare. Duke qenë se Mërkuri është në Gaforre, Plutoni në Bricjap këto 4 shenja Gaforre, Peshore, Bricjap dhe Dash kanë sprova të çuditshme në këtë periudhë. Të gjithëve do na prekin kuptohet sepse të gjithë i kemi në hartën astrologjike një nga këta planetë në një pozicion të caktuar dhe varet se në çfarë fushe të jetës na prek.

Ndërkohë, Marsi është futur në Virgjëreshë dhe ndikimi i drejtpërdrejtë me Saturnin në Peshk është sërish diçka që e prish paksa ëndërrimin, romantizmin ose ligjet që përpiqet t’i shpartallojë, të cilat kanë kohë që po vendosen nga Saturni në shenjën e Peshqve dhe kjo ka të bëjë me ligjet, mjekësinë, besimin, ëndërrimet, shpresat, artin dhe me institucionet e mbyllura, bamirësitë dhe çështjet psikologjike. Çështjet psikologjike në këtë periudhë do bëhen shumë më të ashpra dhe njerëzit që kanë në jetën e tyre një sërë problemesh mund të acarohen më shumë në këtë periudhë dhe të jenë më nervozë ose të ndihen pa rrugëdalje.

Dashi – 2 yje

Marsi në shenjën e Virgjëreshës dhe tentimi për t’u marrë me punë e për të mbyllur disa prej tyre i bën Dashët më të shfrenuar ose të nxituar dhe gati-gati në vend që të bëjnë një punë, e prishin ose aksidentohen. Do humbin paksa qetësinë në vendin e punës dhe dëshirën ose vullnetin se diçka e bukur që kishin ëndërruar mund të marrë drejtim, kryesisht në çështje pune. Të kenë kujdes edhe në çështjet shëndetësore.

Demi – 3 yje

Do bëhen shumë vitalë sa i përket çështjeve erotike, do futen në sulm. Femrat Dem të paktën do sulmojnë shumë ashpër këtë verë për të marrë atë që mendon se u takon ose duan një fëmijë, një marrëdhënie të shpejtë por që t’u japë shpejt e shpejt ngazëllimin, ta ndiejnë që janë në një marrëdhënie, ta kontrollojnë ose të ndiejnë që po luftppjnë për një marrëdhënie. E gjithë kjo verë do jetë luftë e ashpër e Demëve për të zotëruar nejrëzit që duan ose për t’i bërë ata të merren me çështjet e vetë Demëve. Një çështje kontrolli, por që do t’i nervozojë edhe vetë Demët në disa situata.

Binjakët – 1 yll

Marsi është futur në Virgjëreshë dhe për ta mali bëhet i pakapërcyeshëm ose vorbulla ku duhet të rrotullohen gjatë gjithë verës. Ndoshta kishin pretenduar për një udhëtim, një karrierë por një njeri i familjes ka nevojë për ta ose një çështje familjare bëhet një lumë i pakapërcyeshëm dhe nuk gjenden mjetet për ta qetësuar këtë situatë. Binjakët do ta ndiejnë këtë tendencë gjatë kësaj periudhe mes Korriku.

Gaforrja – 3 yje

Mërkuri në shenjën e tyre i bën një nga më komunikativet sepse Mërkuri në shenjën e vet i jep mundësinë të avancojë, të marrë iniciativa, të ketë kontakte, informacione, antenat e ndjeshmërisë së tyre janë shumë më të mëdha ndaj do arrijë të sajohet, të manovrojë dhe të bëjë jetën që do. Përballja me Plutonin do të thotë që disa Gaforre duhet të pranojnë humbjen në marrëdhëniet dhe situatat që u ka ardhur fundi. Një cikël, një fund ka në një marrëdhënie jo të mirë që është shumë e lodhur, personale, mund të jetë në një marrëdhënie pune, shoqëri por ka ardhur fundi i diçkaje të cilën duhet ta pranojnë.

Luani – 2 yje

Do punojnë shumë në prapaskenë. Është shenjë e dritave, audiencës, brohoritjes dhe adhurimit ndërkohë nuk u jepet kjo tendencë dhe do u duhet të punojnë në heshtje për projektet e tyre. Ndoshta kanë projekte shumë të mira, ndoshta kanë punë shumë të mira por që nuk i deklarojnë dot. Disa Luanë do ndihen gati-gati të bllokuar ose të humbur në çështjet e punës. Po kështu, çështjet shëndetësore që kanë kohë që iu vërtiten dhe nuk po i sqarojnë duhet t’i shikojnë me kujdes në këtë periudhë mes Korriku.

Virgjëresha – 3 yje

Marsi në shenjën e tyre, sado që nuk është planet që i karakterizon, ndihen apo mund të avancojnë mirë, iu jep vitalitet e energji. Kështu Virgjëreshat do i përshpejtojnë hapat e tyre, do dalin nga natyra e tyre e të llogariturit ose marrjes kohë sa të duan ato. Tashmë kohë nuk ka dhe do rendin pas taksive, autobusëve, njerëzve të cilët pretendohet që po ikin një hap më larg se to dhe duhet t’i kapin situatat në dorë. Paksa nervoze situata, por duhet të rendin.

Peshorja – 1 yll

Përballja e Mërkurit në Gaforre me Plutonin tregon një luftë pushtetesh, dominancash që do të bëhen në çështje familjare e karriere. Shumë Peshore nuk do vendosin në peshoren e tyre vlerat që kanë si mirëkuptimi dhe mbarëvajtja me të tjerët, por vlerat që i bëjnë më të pushtetshme. Në këtë rast, peshorja e tyre nuk do matë aq mirë sa duhet ekuilibrat dhe do kemi Peshore që do ngrihen shumë lart ose do bien shumë poshtë.

Akrepi – 4 yje

Do lënë prapa veten e tyre, Plutonin në Bricjap, të llogariturin, njeriun që duhet të jetë shumë në formë përpara të tjerëve dhe me standarde të larta dhe do shikojnë rrugë e hapësira të reja apo të zhyten në det në fund të fundit. Edhe njeriu më skolastik, më i edukuar ka nevojë ta fusë kokën në ujë edhe pas një dehjeje emocionale, karriere ose të jetës personale sa për të ardhur në vete. 4 yjet janë shumë të bukura sepse i sjellin në vete.

Shigjetari – 2 yje

Do kenë probleme në lidhje me një çështje erotike dhe ekonomike. Mund të ketë disa Shigjetarë që do provokojnë situata ekonomike të paqarta dhe të futen në investime të paqarta në këtë periudhë që do ishte gabim për ta. Në jetën personale, presupozohet të kenë bërë një manovër të rrezikshme që mund të diktohet dhe të sjellë një ndarje ose debat në çift.

Bricjapi – 3 yje

Janë një nga shenjat e favorizuara në këtë javë sepse me Plutonin në shenjën e tyre kontrollojnë edhe gjërat e padukshme edhe atje ku të tjerët nuk futen dot. Një kundërshtim i vjen nga Gaforrja, por një bashkëpunim me to mund të jetë më rezultativ. Bricjapët në këtë periudhë do ndihen shumë mirë në kontaktet me jashtë, veprimtari në mënyrë të shpejtë dhe do kapin situatat në dorë. Do jenë të shkathët në kapjen e mundësive dhe shumë femra Bricjap mund të arrijnë në kompromise të mira për jetën personale, fejesa, martesa dhe me shumë sforco, të arrijnë një qëllim final qoftë edhe për karrierë.

Ujori – 3 yje

Janë të favorizuar sepse planetët e tjerë janë shumë në disproporcion me njëri-tjetrin. Gjithsesi, Jupiteri në Dem vazhdon dhe u jep famë e mundësi për të krijuar vendin dhe rezervatin e tyre. Do merren me veten e tyre, shtëpinë, do blejnë një pronë, do zgjerojnë një kontakt, mund të udhëtojnë jashtë por mbi të gjitha do stabilizojnë një pronë ose bazë tyren. Si asnjëherë tjetër, ky është viti i bazës dhe kur s’e kanë mendjen të tjerët, këtë verë Ujorët mund të zënë vendin e tyre në diell dhe të ndihen mirë.

Peshqit – 1 yll

Ka një kundërshtim të Saturnit në Peshk me Marsin. Çdo gjë që besonin se është e tyrja, kanë ardhur për ta rregulluar, qoftë besim, art, ëndërr, rregull, diktaturë me mendjen e tyre, çështje shëndetësore ose programim, vjen Marsi nga Virgjëresha dhe ua shkund e tjetërson dhe i thotë që duhet parë e i nervozon. Marsi i nxjerr nga rregulli edhe njëherë Peshqit. Të dalësh nga një rregull është pak keq ndaj do ndihen paksa të tronditur në fushën e marrëdhënieve në çift dhe në bashkëpunime nuk do e ndiejnë veten e tyre. Do ketë rikthime nga e kaluara të situatave të paqarta./tvklan.al