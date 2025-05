#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Adoleshenca, koha që na rriti me ëndrra dhe sfida

Takohemi edhe në këtë të shtunë, për një pasdite të bukur me miqtë që do të presim sot. Këtë herë do të flasim për ADOLESHENCËN. Të gjithë kemi qenë adoleshentë, me ëndrra të mëdha, emocione që na mbërthenin, sfida që na dukeshin të pakapërcyeshme dhe momente që sot i kujtojmë me buzëqeshje ose mall. Sot do të flasim për atë kohë, për kujtimet që na kanë formuar, për gabimet që na kanë mësuar dhe për njerëzit që na kanë ndikuar. Por, sigurisht nuk do të mungojnë as fjalimet `90 sek nga të ftuarit tanë si edhe pjata e shefit në pjesën e tretë.

Adoleshenca/ të ftuarit ndajnë historitë personale

Pjata e shefit: ”Bis Pastash”